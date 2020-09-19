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Motosiklet kazası: 1 ağır yaralı

Aydınköy'de bugün öğleden sonra meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü Osman Özgür ağır yaralandı.

19 Eylül 2020 Cumartesi 19:00
Motosiklet kazası: 1 ağır yaralı
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Aydınköy'de bugün öğleden sonra meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü Osman Özgür ağır yaralandı.

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Polis Basın Subaylığı'nın açıklamasına göre kaza, saat 16.15'te oldu. Aydınköy'de Güzelyurt - Lefke ana yolunda KP 562 plakalı  motosikletiyle batıya doğru seyreden Osman Özgür (E-30),  dikkatsizliği sonucu sola meyilli virajda direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçti ve bu sırada karşıdan gelen 43 yaşındaki Murat Erdem'in kullandığı HZ 152 plakalı aracın yan kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Murat Erdem'in kontrolü kaybetmesiyle aracı, yolun solundan çıkarak beton su kanalına ve trafik levhasına çarparak durabildi.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Osman Özgür, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özgür'ün tedavisi ve polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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Son Güncelleme: 19.09.2020 19:14
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