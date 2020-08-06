Motorlu Araçlarla Yolcu Ve Eşya Taşınması (denetim ) Yasası, Çalışmaları Tamamlandı

Lefkoşa, 6 Ağustos 20 : Ülkede uygulanan Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) Yasası, eşya ve yolcu taşıma kurallarının dünyada uygulanan standartlara göre değiştirilmesi ve uygulanan cezaların güncellenerek daha da caydırıcı hale getirilmesi çalışmaları tamamlandı.
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, yaklaşık bir buçuk yıldır, her konu başlığının ilgili paydaşları ve uzmanları ile sürdürülen revize ve yenileme çalışmaları, şu an ülke trafiğinde eksik kalan birçok uygulamayı hayatımıza kazandıracak.
(AK/HÖ)