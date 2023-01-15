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Motorlu sürücü 2 yayaya çarptı

15 Ocak 2023 Pazar 11:28
Motorlu sürücü 2 yayaya çarptı

Lefkoşa Dereboyu'nda dün akşam meydana gelen kazada iki kişi yaralandı. Bir kişi tutuklandı

Polis basın subaylığından alınan bilgiye göre saat 23:00 sıralarında, Lefkoşa’da Mehmet Akif Caddesi üzerinde, Ali Emre DURGUN (E-24) yönetimindeki RT 785 plakalı motosiklet ile güney istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada Avenue Cinemax önlerine geldiğinde, o esnada yaya olarak yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan Rafa Nabeel Mohammed ALZURIKI (K-20) ve Mohammed Ammar Mohem ALFARRA (E-20)’ye çarptı.                                              

Kazada sonucu yaralanan her iki yaya kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından, Rafa Nabeel Mohammed ALZURIKI sol ayak bileği kırığı teşhisi nedeniyle, Mohammed Ammar Mohem ALFARRA ise kontrol maksatlı acil serviste müşahede altına alındı.

RT 785 plakalı motosiklet sürücüsü Ali Emre DURGUN tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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