Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Yasası’nda değişiklik öngören tasarı komitede ele alındı

EVLİLİK DIŞI DOĞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK YASAL DÜZENLEMELERDEKİ “HAKSIZLIĞI” SONA ERDİRMEK AMACIYLA HAZIRLANAN EVLİLİK DIŞI ÇOCUKLAR YASA ÖNERİSİ DE GÖRÜŞÜLDÜ

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi bugünkü toplantısında Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Evlilik Dışı Çocuklar Yasa Önerisi’ni ele aldı. Komite tasarı ve öneriye ilişkin genel görüşmeye bir sonraki toplantıda devam edecek.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, saat 10.00’da toplanan Hukuk, Siyasi İşler ve Dış ilişkiler Komitesi ilk olarak “Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı. Tasarı, araçlarının fenni muayene işlemlerini yapma görevinin polisten alınıp, alanında uzman teknik personellerce uluslararası standartlara uygun kriter ve imkanlar dahilinde yapılmasını öngörüyor.

Komite toplantısına davetli olarak, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ve Polis Genel Müdürlüğü’nden yetkililer katıldı.



Komite, daha sonra UBP Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, CTP Lefkoşa Milletvekili Doğuş Derya, CTP Gazimağusa Milletvekili Asım Akansoy, HP Girne Milletvekili Erek Çağatay, Bağımsız Milletvekili Hasan Büyükoğlu, UBP Girne Milletvekili İzlem A. Gürçağ, UBP Gazimağusa Milletvekili Yasemi Öztürk’ün önerdiği “Evlilik Dışı Çocuklar Yasa Önerisi”ni görüşmeye başladı.“Evlilik dışı doğan çocuklara yönelik yasal düzenlemelerdeki haksızlığı” sona erdirme amacıyla hazırlanıp, “tüm çocukların doğum anından itibaren eşit olduğu” fikri üzerine kurgulanan öneri, Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde yer alan haklara ve evlilik içinde doğan çocukların statüsünü düzenleyen Aile Yasası’ndaki düzenlemelere paralel bir yasal düzenleme öngörüyor.Komite toplantısına davetli olarak, Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nden Hasan Esendağlı ve Sevilay Yıldırımer, İçişleri Bakanlığı’ndan Faika Tanoğlu ve Sosyal Hizmetler Dairesi’nden Neşe Serinsu katıldı.UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında toplanan Hukuk, Siyasi İşler ve Dış ilişkiler Komitesi toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Doğuş Derya, CTP Milletvekili Asım Akansoy, UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, HP Milletvekili Ayşegül Baybars ve UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu katıldı.