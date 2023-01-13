Motor hırsızı mahkemeye çıktı!

(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da meydana gelen motor hırsızlığı meselesi ile ilgili
olarak tutuklanan zanlı Hamed Assadi mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Arif
Özyürekliler, olguları aktardı. Polis, 11.12.2022 tarihinde zanlı Hamed Assadi
tarafında Lefkoşa'da sakin Müslüm Güçlüer’e ait Mehmet Akif Caddesi
üzerinde kendi işletmesi olan Adora Kafe isimli işletmeye ait paket motoru
Adora kafe'nin arka kapısının hemen önünden sirkat edildiğni anlattı. Polis,
yapılan tahkikat neticesinde 9 Ocak 2023 tarihinde bahse konu motosiklet ve
anahtarı Mağusa'da tespit edildiği ve zanlının derdest emri gereği tutuklandığını
söyledi. Polis, soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının üniversite öğrencisi
olduğunu belirtip, davasında hazır bulunmasını sağlamak için mahkemenin
uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının
davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 3
gün ispatı vücutta bulunması ve 20 bin TL nakit teminat yatırması koşulu ile
tutuksuz yargılanmasına emir verdi.
(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da meydana gelen motor hırsızlığı meselesi ile ilgili