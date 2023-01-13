Motor hırsızı mahkemeye çıktı!

(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da meydana gelen motor hırsızlığı meselesi ile ilgili

olarak tutuklanan zanlı Hamed Assadi mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Arif

Özyürekliler, olguları aktardı. Polis, 11.12.2022 tarihinde zanlı Hamed Assadi

tarafında Lefkoşa'da sakin Müslüm Güçlüer’e ait Mehmet Akif Caddesi

üzerinde kendi işletmesi olan Adora Kafe isimli işletmeye ait paket motoru

Adora kafe'nin arka kapısının hemen önünden sirkat edildiğni anlattı. Polis,

yapılan tahkikat neticesinde 9 Ocak 2023 tarihinde bahse konu motosiklet ve

anahtarı Mağusa'da tespit edildiği ve zanlının derdest emri gereği tutuklandığını

söyledi. Polis, soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının üniversite öğrencisi

olduğunu belirtip, davasında hazır bulunmasını sağlamak için mahkemenin

uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının

davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 3

gün ispatı vücutta bulunması ve 20 bin TL nakit teminat yatırması koşulu ile

tutuksuz yargılanmasına emir verdi.