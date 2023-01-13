banner386
banner414
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Motor hırsızı mahkemeye çıktı!
Motor hırsızı mahkemeye çıktı!
Tutuksuz yargılanacak
Tutuksuz yargılanacak
LBO Çocuk ve Gençlik Korosu Yılın İlk Konserinde dinleyicilerle buluştu
LBO Çocuk ve Gençlik Korosu...
Gazimağusa'nın Sevilen İsmi Halil Akçasu Hayatını Kaybetti
Gazimağusa'nın Sevilen İsmi Halil Akçasu...
Beyköy Atış ve Tatbikat alanında topçu atışları yapılacak
Beyköy Atış ve Tatbikat alanında...
banner405

Motor hırsızı mahkemeye çıktı!

13 Ocak 2023 Cuma 13:58
Motor hırsızı mahkemeye çıktı!

(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da meydana gelen motor hırsızlığı meselesi ile ilgili
olarak tutuklanan zanlı Hamed Assadi mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Arif
Özyürekliler, olguları aktardı. Polis, 11.12.2022 tarihinde zanlı Hamed Assadi
tarafında Lefkoşa&#39;da sakin Müslüm Güçlüer’e ait Mehmet Akif Caddesi
üzerinde kendi işletmesi olan Adora Kafe isimli işletmeye ait paket motoru
Adora kafe&#39;nin arka kapısının hemen önünden sirkat edildiğni anlattı. Polis,
yapılan tahkikat neticesinde 9 Ocak 2023 tarihinde bahse konu motosiklet ve
anahtarı Mağusa&#39;da tespit edildiği ve zanlının derdest emri gereği tutuklandığını
söyledi. Polis, soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının üniversite öğrencisi
olduğunu belirtip, davasında hazır bulunmasını sağlamak için mahkemenin
uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının
davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 3
gün ispatı vücutta bulunması ve 20 bin TL nakit teminat yatırması koşulu ile
tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tutuksuz yargılanacak
Tutuksuz yargılanacak
LBO Çocuk ve Gençlik Korosu Yılın İlk Konserinde dinleyicilerle buluştu
LBO Çocuk ve Gençlik Korosu Yılın İlk Konserinde dinleyicilerle buluştu
LAÜ akademisyeni Ünal’ın kısa sözlü sunumu birincilik ödülüne layık görüldü
LAÜ akademisyeni Ünal’ın kısa sözlü sunumu birincilik ödülüne layık görüldü
Gazimağusa'nın Sevilen İsmi Halil Akçasu Hayatını Kaybetti
Gazimağusa'nın Sevilen İsmi Halil Akçasu Hayatını Kaybetti
Beyköy Atış ve Tatbikat alanında topçu atışları yapılacak
Beyköy Atış ve Tatbikat alanında topçu atışları yapılacak
1. İnce Av Sezonu pazar günü başlıyor
1. İnce Av Sezonu pazar günü başlıyor
Redif Nurel: Fırat Ataser otobüsümü aldı, geri vermiyor!
Redif Nurel: Fırat Ataser otobüsümü aldı, geri vermiyor!
Demirhan'da Vücuduna İnşaat Demiri Saplanan Köpek Ortak Çaba İle Kurtarıldı!
Demirhan'da Vücuduna İnşaat Demiri Saplanan Köpek Ortak Çaba İle Kurtarıldı!
UBP'de Kazan Kaynamaya Devam Ediyor
UBP'de Kazan Kaynamaya Devam Ediyor
Girne’de tutuklu şahsın sahte ABD doları ile alışveriş yaptığı da tespit edildi
Girne’de tutuklu şahsın sahte ABD doları ile alışveriş yaptığı da tespit edildi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim