Morris: “Kanserde en güçlü savaşım, önleme ve erken tanı”

KIBRIS TÜRK TABİPLERİ ODASI’NIN KANSER HAFTASI MESAJI…

Tabipler Odası, 1-7 Nisan Kanser Haftası’nın ülkede kanserle savaşımın tüm yönlerinin tekrar gündeme alınması için bir fırsat olduğunu belirtti.

Oda Başkanı Dr. Yonca Morris, yayımladığı Kanser Haftası mesajında, “En önemli gereksinim ise kanseri önleme, erken tanı ve tarama programlarının tam olarak işlerlik kazanmasıdır.” ifadelerini kullandı.

Çevresel kanserojenler, zirai ilaçlar, asbest, radyasyon vb. nedenlerin saptanması ve önlem alınması çalışmasının, daha etkin ve geniş çerçevede yapılması gerektiğini kaydeden Morris, uzun süredir aralıklı olarak gündeme gelen Lefke'deki maden atıklarının kanserojen olduğu iddialarına halen bir açıklama getirilmediğine işaret etti.

“ZİRAİ İLAÇ KULLANIMI ENGELLENMELİ”

Morris, “Üniversite Adası” olduğu söylenen ülkede bu konuda bir araştırma ve sonucun gerekli olduğunu, meyve sebzelerde zirai ilaç kalıntısı saptanması yapıldığını ancak bu ilaçların çevredeki uzun süreli etkileri de düşünüldüğünde, kullanımının engellenmesinin daha önemli olduğunu kaydetti.

Çevresel kanserojenlerin önlenmesinin hem sağlıktaki sivil toplum örgütleri hem de çevre örgütlerinin sorumluluğu olduğunun altını çizen Morris, bu konuda üniversitelerin de ilgili bölümlerinin katkısının olması gerektiğine vurgu yaptı.

“SİGARA RİSK FAKTÖRÜ”

Morris kanserle mücadelede yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

“Sigaranın risk faktörü olduğu bilinmekle beraber, halen toplumda sigara içicileri çok fazladır. Bu konu bir tek kanser haftası değil, sıklıkla gündeme getirilmeli.

Kanserde erken tanı merkezlerinin yaygınlaşması ve ekiplerin artırılması daha etkin tarama yapılmasını sağlayacaktır. Bu merkezlere başvuru için bireylerin bilinçlenmesi için biz hekimler, sağlıktaki sivil toplum örgütleri ve hasta derneklerinin de iş birliği çok etkili olacaktır.

Kanser tedavisinde kullanılan kemoterapi ilaçlarının, bulantıyı önleyen ilaçların, oral kemoterapi ilaçlarının bazılarının temininde zorluklar yaşanmaktadır ve eksiklikler vardır.

Donanımlı hekim ve hemşire kadrosunun çalıştığı ve yıllarca beklediğimiz Onkoloji Merkez’inde hastalar daha iyi fiziksel şartlara kavuşmakla birlikte ilaç, malzeme ve yardımcı sağlık personeli eksiklikleri sorun oluşturmaktadır.

Bu sorunların çözümü için sağlığa ayrılan bütçe artırılmalı, kanseri önleme ve erken tanı yönetimin sağlık politikası ve ana amaçlarından biri olmalıdır.

Kanserde en güçlü savaşım önleme ve erken tanıdır.”