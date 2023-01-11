Mormenkşe spor külübü a2 antrenörüden açıklama

MORMENKŞE SPOR KÜLÜBÜ A2 ANTRÖNERÜDEN AÇIKLAMA

Ergün Yahat

Geçtiğimiz gün Girne Karşıyakada oynanan A2 erteleme maçında Karşıyakalı bazı taraftarların sahaya girip bazı futbolcuları darp etmesinin ardından isyan eden Berkan Canatan sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu .

İşte o paylaşım;

Bugüne kadar hakemle ilgi bişey yazmadım A2 oyuncuları için bu çocuklar deneme tahtası değiller. Kuralları bilmeyen hakemler var. Faul olup kalecim barajı ayarlar rakip takım golü atar bu kadar basit olmamalı bazı şeyler.. aileler maşşallah 2 günde bir makine gurar sırf çocukları mutlu olsun onlarında emekleri var... mac 2 -1 oldu daha yirmi dakİka var santra olmadan Karşıyakalı seyirciler oyuncuma saldırdı neye göre kime göre maçı bitirdin??? Allah büyük görelim bakalım gözlemci ne yazacak ???