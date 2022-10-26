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Mormenekşe kadınlar birliginden muhteşem gala gecesi

26 Ekim 2022 Çarşamba 00:56
Mormenekşe kadınlar birliginden muhteşem gala gecesi

MORMENEKŞE KADINLAR BİRLİGİNDEN MUHTEŞEM GALA GECESİ

Ergün Yahat

Mormenekşe Kadınlar Birliği tarafından çekimleri yapılan Erşen Ummanel’in senaryosunu yazdığı, Eray Gündoğmuş’un yönettiği “Teşgilat…Minalayalar Zamanı” isimli filmin gala gecesi etkinliği dün gece gerçekleştirildi. Gazimağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşti. Etkinliğe Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, milletvekilleri Yeniboğaziçi Belediye Başkanı ve birçok davetli katıldı. Mormenekşe kadınlar birliği başkanı Evşen Ummanel filim öncesi yaptığı konuşmada bu senaryoyu yazarken gittiği okulda gördüklerinden çok duygulanıp böyle bir senaryo yazdığını dile getirdi. Daha sonra ise filimin yönetmeni Eray Gündoğmuş bir konuşma gerçekleştirdi Gündoğmuş da umarım güzel bir eser meydana çıkardık iyi seyirler dilerim dedi. Ardından Yeniboğaziçi Belediye başkanı Mustafa Zurnacılar bölgede bulunan derneklerin çok aktif bir şekilde çalıştıklarını söyledi. Daha sonra söz alan Meclis Başkanı Zorlu Töre ise Kıbrıs Türk halkının çok acılı ve çaresiz günler gördüğünü ancak ulusal varlığından asla taviz vermediğini söyledi.

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