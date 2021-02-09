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Mormenekşe'de pozitif vakka yok

09 Şubat 2021 Salı 18:27
Mormenekşe'de pozitif vakka yok
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M0RMENEKŞE'DE POZİTİF VAKKA YOK

Ergün YAHAT

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Mormenekşe köyünde geçtiğimiz gün iki polis memurunda çıkan pozitif vakanın ardından Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacı'ların girişimleri sonrasında belediye ve Mormenekşe muhtarlığı işbirliğinde bugün Mormenekşe köyünde Kültür Sanat Derneği Lokalınde köy halkına yönelik geniş çaplı PCR testi yapıldı.

Yapılan testlerin tamamının negatif çıkması bölge vatandaşlarına derin bir nefes aldırdı. Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacı'lar Mormenekşe beldesine öncülük verilmesinin bu köyümüzde iki vakanın çıkması sonucu verildiğini önümüzdeki günlerde Yeniboğaziçi ve diğer köylerimizde PCR testlerinin yapılması için girişimleri başlattıklarını söyledi.

Zurnacı'ların bu süreçte başta Sağlık Bakanlığı ,Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimliği ve özverili ile çalışan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

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Son Güncelleme: 09.02.2021 21:07
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