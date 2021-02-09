Mormenekşe'de pozitif vakka yok

M0RMENEKŞE'DE POZİTİF VAKKA YOK
Ergün YAHAT
Yapılan testlerin tamamının negatif çıkması bölge vatandaşlarına derin bir nefes aldırdı. Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacı'lar Mormenekşe beldesine öncülük verilmesinin bu köyümüzde iki vakanın çıkması sonucu verildiğini önümüzdeki günlerde Yeniboğaziçi ve diğer köylerimizde PCR testlerinin yapılması için girişimleri başlattıklarını söyledi.
Zurnacı'ların bu süreçte başta Sağlık Bakanlığı ,Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimliği ve özverili ile çalışan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.