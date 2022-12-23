Mormenekşe'de muhtar adayları birlik mesajı verdi

MORMENEKŞE'DE MUHTAR ADAYLARI BİRLİK MESAJI VERDİ

Ergün Yahat

25 Aralık Pazar günü yapılacak olan yerel seçimlerde Mormenekşe köyünde yarışacak olan 5 muhtar adayı bu akşam tüm bölgelere emsal teşkil edecek bir örnek sergilediler.

Köyün genç iş insanlarından Murat Tunçağ'ın öncülüğünde çok sayıda köylü ve muhtar adaylarının katkıları ile yemekli bir masada muhtar adayları ve köylüler buluşması köyde büyük bir takdir topladı.

Muhtar Adayları Sayım Aytürk,Ümit Koçero ,Hanım Alman ,Mustafa Kamuz,ve Ertuğrul Gazi bir birlerine başarı dileyerek köyde birlik beraberlik mesajı verdiler ..