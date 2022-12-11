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Mormenekşe'de Kırsal Kesim Arsaları Bölgesi Çöp Toplama Bölgesine Döndü
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Mormenekşe'de Kırsal Kesim Arsaları Bölgesi Çöp Toplama Bölgesine Döndü

11 Aralık 2022 Pazar 17:14
Mormenekşe'de Kırsal Kesim Arsaları Bölgesi Çöp Toplama Bölgesine Döndü

Mormenekşe Köyü'nde devlet tarafından gençlere ev yapmaları için verilen kırsal kesim arsaları bölgesi  tüm şikayetlere rağmen çöplük yığını olmaya devam ediyor. Bölgede birçok genç evini yapıp bitirirken  bazıları ise başlamak için gittikleri bölgede kendilerine verilen arsa yerlerinin moloz yığınlarının altında olduğunu gördüler. Köy sakini Feride Kılgöz ise: "Oğlumuza ev başlayacağız gittiğimizde gördüğümüz manzara karşısında şok oluyoruz; hayvan ölüleri, çöpler, inşaat atıkları ne isterseniz var. Bölgede oturan vatandaşlara sorduğumda bunları belediye dökünce herkes ondan cesaret alıp döküyorlar nerede devlet nerde belediye temizlesinler burayı" ifadelerini kullandı.

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