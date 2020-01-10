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Montessori Eğitim sistemi ile çocuklara özgür bir eğitim sunulur

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü tarafından “Montessori Eğitimi” konulu seminer düzenlendi. Rauf Raif Denktaş Konferans Salonu’nda düzenlenen seminere Montessori Eğitim Uzmanı Hatice Düzgün konuşmacı olarak katıldı.

Montessori Eğitim sistemi ile çocuklara özgür bir eğitim sunulur

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü tarafından “Montessori Eğitimi” konulu seminer düzenlendi. Rauf Raif Denktaş Konferans Salonu’nda düzenlenen seminere Montessori Eğitim Uzmanı Hatice Düzgün konuşmacı olarak katıldı.

10 Ocak 2020 Cuma 16:31
Montessori Eğitim sistemi ile çocuklara özgür bir eğitim sunulur

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Montessori eğitim sistemi veren okullarda çocuklar sınıfta rahatça dolaşabilirler

Yüzyılı aşkın süredir kullanılan Montessori eğitim sisteminin İtalyan eğitim felsefesi uzmanı Maria Montessori tarafından geliştirildiğini söyleyen Düzgün, ayrıca zihinsel engelli çocuklarla çalışmalar yapan Doktor Montessori’nin çocukların tedavisinin tıpta değil eğitimde olduğunu öne sürdüğünü ifade etti. “Maria Montessori tarafından geliştirilen eğitim sisteminde çocuğun ilgi alanlarına uygun bir eğitim alması amaçlanmaktadır. Herhangi bir sınırlamanın bulunmadığı bu eğitim sistemiyle çocuklara özgür bir eğitim sunulur” diyen Düzgün, günümüzde Montessori eğitimlerini verebilmek amacıyla İngiltere’de bulunan Uluslararası Montessori Derneği tarafından eğitmen yetiştirildiğini belirtti. Düzgün, “Bu eğitim anaokulu, ilkokul ve bazı ülkelerde lise seviyesine kadar çıkmaktadır. Montessori eğitim sistemi veren okullarda çocuklar sınıfta rahatça dolaşabilirler” diyerek, okulda bulunan tüm alanları diledikleri gibi kullanabildiklerini ve istedikleri etkinlikleri yapabildiklerini dile getirdi. “Bu sınıflarda gerçeklik ve doğallık büyük önem taşımaktadır” diyen Düzgün, bu sebeple materyallerin gerçek anlamda kullanıldığını belirtti.

Montessori eğitiminde çocukların sabretmeyi öğrenmesi ve bireyselleşmesi gibi yönlerinin gelişmesine büyük önem verilir

“Her materyalden bir tane bulunan Montessori sınıfında çocuk, materyalin işinin bitmesini beklemek zorundadır. Bu eğitim sisteminde çocuğun temizlik, renk uyumu yakalaması, sabretmeyi öğrenmesi, bireyselleşmesi gibi yönlerinin gelişmesine büyük önem verilir” diyen Düzgün, öğrenme isteği ve araştırma zevki bir arada sunulan bu sistemde, çocukların doğal liderler olduğunu ve yeni görevler almaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Düzgün son olarak, günlük yaşam becerilerinin, matematik etkinliklerinin, dil geliştirici etkinliklerin, duyu eğitimi etkinliklerinin, evrensel öğrenme etkinliklerinin bu sistemde uygulanan yöntemler olduğunu sözlerine ekledi.

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