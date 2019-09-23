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Monart resim ve heykel kurslarına kayıtlar devam ediyor

Monart resim ve heykel kurslarına kayıtlar devam ediyor

23 Eylül 2019 Pazartesi 17:51
Monart resim ve heykel kurslarına kayıtlar devam ediyor

Monart ile, içinizdeki sanatçıyı keşfedin

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ile MonArt Academy işbirliğinde düzenlenen resim ve heykel kurslarına kayıtlar devam ediyor.

GAÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Memduh Erdal’ın eşi, MonArt Galeri sahibi Ressam ve Heykeltraş Sevim Erdal, resim ve heykel kursları ile ilgili yaptığı açıklamada, bu yıl geçtiğimiz yıllardan farklı olarak, Monart Galeri’nin yeni adresi olan Lefkoşa Dereboyu’nda da kursların verileceğini ifade etti. Erdal, Lefkoşa’da yalnızca resim kursunun verileceğini, Girne’de ise, heykel ve resim kurslarının ikisininde olacağını vurguladı.

Erdal, bu yıl gerçekleşecek kursların sonunda da yine her yıl olduğu gibi, uzaman eğitmen sanatçılar eşliğinde kursu başarı ile tamamlayan kursiyerlerin, seviyelerini bir adım daha ileriye taşıyarak sertifika alamaya hak kazanacaklarını söyledi.

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Erdal açıklamasının devamında ise şunları söyledi;

“Bu yıl yeni bir vizyon ile yeni binamızda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Girne Amerikan Üniversitesi ile birlikte Girne’de sürdürdüğümüz çalışmalarımızın devamında, bu yıl Lefkoşa Dereboyu’nda bulunan KAÜ Cloud binasında, Lefkoşa halkına hizmet vermeye devam edeceğiz. Yeni “Monart Gallery” bünyesinde, resim kurslarının yanında, resim ve heykel satışlarının devam ettiğini yineleyen Erdal, tüm sanat severleri Monart Gallery’e beklediklerini söyledi.

Monart Gallery’in yeni yerinde sık sık ünlüler ve halk tarafından ziyarete uğradığını belirten Sevim Erdal, son olarak ünlü sunucu Erkan Yolaç ve eşi Asuman Yolaç çiftinin kendilerini ziyarete geldiğini söyledi.

Ayrıca, kurs kayıtları hakkında ayrıntılı bilgi ve detaylara, 0548 870 87 04 numaralı telefondan ulaşılabileceği ifade edildi.

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