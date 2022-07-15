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Molehiya ayıklamak yaz aylarının vazgeçilmezi

15 Temmuz 2022 Cuma 11:15
Molehiya ayıklamak yaz aylarının vazgeçilmezi

Kıbrıslıların vazgeçilmez yemeği molehiya, yardımlaşmanın ve sosyalleşmenin de aracı oluyor.

Başkent Lefkoşa’da tarihi Samanbahçe evleri bölgesinde bir araya gelen komşular, hem molehiya ayıklıyor hem de sohbet ediyor.

Yaz aylarında yetişen molehiya, hem yeşil haliyle hem de kurutularak pişirilebiliyor. Yaprakları ayıklanarak özenle kurutulan molehiya, yıl boyunca pişirilip yenilebiliyor.

Yurt dışında yaşayan Kıbrıslıların da tercih ettiği kuru molehiya, onlara gönderilebilecek en değerli geleneksel hediyeler arasında yer alıyor.

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Son Güncelleme: 15.07.2022 13:15
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