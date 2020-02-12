Moldova Amerikan Üniversitesi ilk mezunlarını verdi



Moldova'nın başkenti Kişinev'de 2015 yılında kurulan Girne Amerikan Üniversitesi’nin (GAÜ) kardeş üniversitesi olan Moldova Amerikan Üniversitesi (AUM) ilk mezunlarını vermenin gururunu yaşadı.

Akpınar: “GAÜ’nün İlk Mezuniyet Günü Gibi”



Moldova Amerikan Üniversitesi Mezuniyet törenine katılan GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar; ilk mezunları verdikleri töreninde gururlu anlar yaşadıklarını belirterek, “Bugün çok özel bir gün. GAÜ’nün ilk mezuniyet günü gibi. İlk 10 öğrencimiz Moldova Amerikan Üniversitesi’nden mezun oldular. Veli ve mezunlarımızla ilk mezuniyetin heyecanını burada da yaşıyor olmak, Akademik ve İdari Kadromuzla bu anı paylaşmak çok güzeldi” ifadelerinde bulundu.

