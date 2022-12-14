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Modern Açık Pazar ve Etkinlik Alanı hayat bulacak

UBP Gönyeli-Alayköy Belediye Başkan Adayı Hüseyin Amcaoğlu, Gönyeli’nin ihtiyacı olan Modern Açık Pazar ve Etkinlik Alanı Projesi’nin hayat bulacağını söyledi

14 Aralık 2022 Çarşamba 09:49
Modern Açık Pazar ve Etkinlik Alanı hayat bulacak

UBP Gönyeli-Alayköy Belediye Başkan Adayı Hüseyin Amcaoğlu, Gönyeli’nin ihtiyacı olan Modern Açık Pazar ve Etkinlik Alanı Projesi’nin hayat bulacağını söyledi  

Ulusal Birlik Partisi Gönyeli-Alayköy Belediye Başkan Adayı Hüseyin Amcaoğlu, Gönyeli’de kurulan açık pazarı ziyaret etti.

Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterilen Amcaoğlu, esnaf ile sohbet etti, sorunları dinledi.

Gönyeli için modern bir açık pazar ve etkinlik alanı projesi hazırladıklarını müjdeleyen Amcaoğlu, göreve geldikleri zaman projeyi hayata geçirmek için adım atacaklarını belirtti.

Her bölgenin eksikliklerini belirlediklerini, sıkıntıları not ettiklerini ve eksiklik ve sıkıntıların çözümü için projeler hazırladıklarını ifade eden Amcaoğlu, Gönyeli Modern Açık Pazar ve Etkinlik Alanı ile kentte çağdaş bir hizmet verileceğini kaydetti.

Her bölgeye eşit ve adil bir yönetim şekli ile yaklaşacaklarını söyleyen Amcaoğlu, vatandaş ile süreli iletişimde olacağını, 7 gün 24 saat ulaşılabilir bir başkan olacağını sözlerine ekledi.

Amcaoğlu ile sohbet eden Pazar esnafı projelere tam destek verdi, Amcaoğlu’na güvendiklerini ve göreve geldiği zaman hizmet kalitesinin yükseleceğini bildiklerini vurguladılar.

Vatandaşlar Amcaoğlu’nu bağırlarına bastı, O’nun genç ve vizyoner kimliğinin Gönyeli ve Alayköy’e değer katacağını dile getirdi. 

Kaynak: Kıbrıs express

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