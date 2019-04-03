Model planör yarışması yarın Geçitkale’de başlıyor

KKTC Hava Sporları Federasyonu tarafından organize edilen ve bu yıl onüçüncü kez ulusararası statü’de gerçekleştirilecek olan Mustafa V. Koç Geçitkale model planör yarışmaları 4 Nisan 2019 Perşembe günü Geçitkale Havaalanında başlıyor.

Yarışmalar Uluslararası Hava Sporları Federasyonu tarafından belirlenen model planör kategorileri olan iki kategoride F3J ve F5J dallarında yapılacak. F5J kategorisindeki yarışma 4 Nisan ve 5 Nisan tarihlerinde, F3J kategorisindeki yarışma ise 6 Nisan ve 7 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek.

YEDİ ÜLKEDEN OTUZ ULUSLARARASI SPORCU YARIŞACAK

Geçitkale’de yapılacak olan yarışmada Almanya, Bulgaristan, Finlandiya, Rusya, Türkiye, Ukranya ve K.K.T.C’den toplam 30 sporcu dört gün boyunca madalya mücadelesi verecek. Yarışmalar sonunda sporcular hem ferdi hem de takım olarak ödüllendirilecek.

KKTC F3J MİLLİ TAKIMININ AVRUPA BAŞARISI

KKTC F3J takımımız Erel Cankan, Salahi Tezel, Mehmet Serden ve Mehmet Gökşah’dan oluşurken, F5J kategorisinde ülkemizi Erel Cankan ve Mehmet Serden temsil edecek.

Ülkemiz adına yarışan model planörcülerimiz geçtiğimiz yıllarda Avrupa eurotour yarışmalarından ülkemize birçok ödül getirmişlerdi. Ayrıca, KKTC F3J Milli takım sporcularımız Avrupa’da elde ettikleri uluslararası başarılar sayesinde Türkiye Milli Takımı’na seçilmişti.

Türkiye F3J Milli Takımına seçilen sporcularımız Erel Cankan, Salahi Tezel ve Mehmet Serden 2019 yılında Polonya’da gerçekleştirilecek olan Avrupa şampiyonasına katılıp, ünvanlarını korumaya çalışacak.

YARIŞMA 7 NİSAN PAZAR GÜNÜ ÖDÜL TÖRENİYLE SONUÇLANACAK

Dört gün sürecek olan yarışmayı izlemek isteyen havacılık ve hava sporlarına meraklı herkes, Geçitkale Havalanına giderek yarışmayı takip edebilecek. Yarışmalar 7 Nisan Pazar günü saat 17:00’da yapılacak olan final uçuşları sonrasında yapılacak ödül töreni ile sonuçlanacak