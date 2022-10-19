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Mobilyalarınızın ömrünü nasıl uzatırsınız?

Bu ipuçlarına göz atarak mobilyalarınızı sık değiştirmekten kurtulun.

19 Ekim 2022 Çarşamba 17:58
Mobilyalarınızın ömrünü nasıl uzatırsınız?

Küçük bir evde bile, rahat olmak ve istediğiniz gibi görünmesini sağlamak için kimi eşyalara ihtiyacınız vardır. Ama bu eşyaları sık sık değiştirmek zorunda kalmayı kimse istemez. Eşyalarınızın ömrünü mümkün olduğunca çok uzatmak için şu ipuçlarını gözden geçirin:


Mobilyalarınızı sürüklemeyin ya da çekmeyin
Bir mobilyaya yapılabilecek en kötü muamelelerden biri onu yerde itip, çekmektir. Bu sadece yerlerin zarar görmesine değil, mobilyanın bağlantı noktalarının gevşemesine ve zarar görmesine de sebep olur. Eğer yerini değiştirmek istiyorsanız, onu taşımalısınız. Kanepeler gibi ağır parçalar söz konusu olduğunda ise, tek başına yapamayacağınız için yardım almalısınız.


Eklemleri düzenli olarak sıkın
Eşyalarınızın yerlerini çok değiştirmiyor olsanız bile, genel kullanım sonucu da eklemler zamanla gevşeyebilir. Arada sırda kontrol etmeli ve sıkmalısınız. Onları temiz tutmak kadar, bağlantı bölgelerini sıkmak da eşyalarınızın genel görünümlerinin düzgün ve ömürlerinin uzun olmasını sağlar.


Temiz tutun
Eşyalarınızı toz, kir ve herhangi bir çeşit sıvıdan korumak, onların uzun seneler boyunca iyi görünmesini sağlayacaktır. Toz ve kir küçük, ancak görünür çiziklere neden olabilir ve bunlar eşyalarınızın zamanla pis ve soluk olmasına sebep olur. Üzerlerini bir şey döküldüğünde de ivedi temizlenmelidirler çünkü sıvılar hem lekeye hem de istenmeyen kokulara yol açar.

Uygun temizleyiciler kullanın
Her zaman parçalar için uygun temizlik ürünleri kullanmaya ve ‘tüm yüzeyler için’ türü ürünlerden uzak durmaya dikkat edin. Döşemeli malzemeler türüne bağlı olarak özel temizlik gerektirir (deri, yün, pamuklu, keten gibi). Ahşap mobilyaların da kendine özel temizlik ürünleri bulunmaktadır.


Direkt güneş ışığından koruyun
Direkt gün ışığı, kumaş kaplı mobilyaların solmasına ve görünümünün bozulmasına sebep olur. Bazı odalarda bu durumu kontrol altına almak zordur, bu yüzden en iyi yöntem günün en güneşli saatlerinde perdeleri kapatmak olabilir. Işığın filtrelenerek içeri girmesini sağlayan pencere ürünleri de bulunmaktadır, böylece kendinizi de karanlıkta bırakmamış olursunuz.

Nem kaynaklarından kaçının
Nem ve rutubet her türlü mobilyanın bir numaralı düşmanıdır. Zamanla çürümeye ve küfe sebep olur. Eğer evinizde rutubet varsa ve bunu değiştiremiyorsanız en azından bir hava filtre cihazı kullanarak evin içindeki havayı daha ılıman bir hale getirebilirsiniz.


Satın alabileceğiniz en kaliteli ürünlere yönelin
Söz konusu mobilya olduğunda, her zaman alabileceğiniz en kaliteli ürünlere yönelmelisiniz, en azından ana parçalarda. Yüksek kaliteli mobilyalar genellikle diğerlerine göre daha pahalıdır ama en azından ömrü de uzundur ve yapılan yatırıma değerler.

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Son Güncelleme: 19.10.2022 18:03
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