banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Patronlar şovu başladı!
Patronlar şovu başladı!
Test tartışması neden alevlendiriliyor?
Test tartışması neden alevlendiriliyor?
Acemilikten öte
Acemilikten öte
OHAL şart oldu
OHAL şart oldu
banner376
Flaş Haber
Covid-19'a bir can daha!
Kapat

Mobilya Sanayicileri Derneği  ekonomik paketten memnun değil

Mobilya Sanayicileri Derneği, açıklanan ekonomik paketin beklentilerini karşılanmadığını kaydetti.

07 Şubat 2021 Pazar 10:30
Mobilya Sanayicileri Derneği  ekonomik paketten memnun değil
banner391
banner337
banner351

Mobilya Sanayicileri Derneği, Mart 2020’de ayakta durabilme ve istihdamı devam ettirebilme için verilen bir takım katkıların da geri alındığını, hatta fazla istihdam yapan şirketlerin de cezalandırılır gibi muamele gördüğünü savundu.
Mobilya Sanayicileri Derneği, yazılı açıklamasında, şunlar ifade edildi:
“Bizler  ekonomik paket denildiğinde kapalı olan veya zarar gören  özel sektöre devlet tarafından bu kötü günlerini iflas etmeden ve istihdamını sürdürebilmesi için katkı yapılacak diye algılarız, zira gerek Türkiye gerekse diğer ülkelere baktığımızda tüm ekonomik paketler özel sektörün devamını sürdürebilmesi adına yapılmıştır ve devlet kendi alacaklarından bir takım fedakârlıklar veya ertelemeler yaparak özel sektöre katkı sağlıyor. 
Şubat 2021 ekonomik pakete baktığımızda ne devletin kendi adına yaptığı bir tasarruf duyduk nede bizlere yapılan bir katkı.
Mobilya Sanayicileri Yönetim Kurulu ve Üyeleri olarak bizler bu paketin tekrar değerlendirilmesini ve taleplerimizin bizimle birlikte tartışılıp karar verilmesini talep etmekteyiz.”
Dernek, iddialarını ve taleplerini de şöyle sıraladı:
1.    SSK Katkısı:
2020 Mart ayındaki salgınla iş yerlerimizin kapanması sonrasında bizlere verilen katkının çalışan sayısına bakılmaksızın Aralık 2021’e kadar devamının sağlanması.
Tüm hesaplarını bu noktada yapıp bu zor şartlarda istihdamı devam ettiren özel sektör sizlerden bir teşekkür beklerken  sizler bizleri bu pakette adete faydasız sayarcasına Haziran ayına kadar devam eden teşvikimizi kırptınız. Ülkemizdeki işsizlik sorunu her geçen gün kendini daha da fazla göstermeye başladığı bu dönemde fazla çalışanı olan şirketler teşvik alması gerekir diye düşünürken cezalandırıldılar.

banner341
2.   Elektrik Teşviki:
Mart 2020 kapanma sonrası ssk katkısı İle birlikte üretim sektörüne verilen bu katkı bizlere verilen somut iki kalemden bir tanesiydi. Hammaddenin temininin son bir yılda daha önceye göre döviz bazında pahalılaşması ile nerdeyse kârsız kepenk açan işletmelerimiz sırf işletme kapanmasın diye çalışan üretici için can suyu niteliğinde olan elektrik teşvikinin en az yıl sonuna kadar ssk katkısı gibi uzatılması  bizler için hayati önem taşımaktadır. 
Çünkü pandemi 2020 yılında bitecek ve  2021 yılı başlarında  ekonomi ve ürünlerimize olan talep talep normal değerine oturmaya başlayacak  düşüncesi ile verilen bu teşvik ne yazık ki pandeminin bugün hala devam etmesi ile  ve   geçen yıldan daha zor geçecek 2021 yılında bu teşvikin geri alınması kanımızca haksızlıktır.
3.Kredi Taksitleri:
Bankalara ve devlete olan kredi taksitlerimizin en az 3 ay ertelenmesini  talep ediyoruz.
Çünkü bilindiği üzere esnafın parası her zaman işindedir veya yatırımındadır  ve ödeyeceği taksitin planını taksit gününden en iyi ihtimalle 10-15 gün önce yapacağı tahsilat ile gerçekleştirmektedir. Kapalı olduğumuz bu döneme denk gelen özellikle KGF taksitleri ve diğer kredi taksitlerini bir çok işletme ödeyemeyecek ve zor durumda kalacaktır. Bu nedenle gerçekçi bir yaklaşımla bu taksitlerin  3 ay ötelenmesinin doğru bir karar olacağına inanıyoruz.
4. Piyasadaki Çeklerimiz:
Ülkemizde tüm kredi ve finans imkanları gayrimenkul ve nakit teminat  üzerine kurulu olmasından dolayı  tüm esnafımız iş yaşamını vadeli çeklerle götürüyor aynen kredi taksitlerinde olduğu gibi çek tarihinden en iyi ihtimalle 10-15 gün öncesinden yapılan tahsilatla çekini ödeyen esnaf iş yerlerinin kapalı olmasından dolayı herhangi bir hak ediş yapamazken ve hal bu şekildeyken  yazılmış olan çeklerin bir çoğunun geri döneceği  aşikârdır. Karşılıklı konuşarak  çek konusunu her iki tarafında en az zarar göreceği noktada çözüme ulaştırmamız gerekir.”
 

banner360
Son Güncelleme: 07.02.2021 12:49
Anahtar Kelimeler:
Ekonomik PaketMobilya Sanayicileri Derneği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Covid-19'a bir can daha!
Covid-19'a bir can daha!
Girne Düşünce Derneği: “Geçmişi yaşatmayacak bir çözüm olmalı”
Girne Düşünce Derneği: “Geçmişi yaşatmayacak bir çözüm olmalı”
Polis ve basın mensuplarının dikkatine!
Polis ve basın mensuplarının dikkatine!
Sokağa çıkma yasağı 3. gününde…
Sokağa çıkma yasağı 3. gününde…
CTP: “Covid-19’un varyantları ve bağışıklık durumu takip edilmeli”
CTP: “Covid-19’un varyantları ve bağışıklık durumu takip edilmeli”
Dağlık alanda motosikletinden düşen genç kurtarıldı
Dağlık alanda motosikletinden düşen genç kurtarıldı
Yaşamın büyüsü sulak alanlar...
Yaşamın büyüsü sulak alanlar...
Covid-19 salgınında son durum
Covid-19 salgınında son durum
Hava durumu
Hava durumu
KKTC gazeteleri basılmadı
KKTC gazeteleri basılmadı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim