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MMO Trafik Haftası dolayısıyla basın açıklaması yayınladı

Makine Mühendisleri Odası (MMO) Başkanı Ayer Yarkıner Trafik Haftası dolayısıyla basın açıklaması yayınladı, trafik güvenliği için çalışmaya hazır olduklarını anlattı.

07 Mayıs 2021 Cuma 13:45
MMO Trafik Haftası dolayısıyla basın açıklaması yayınladı
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Yarkıner konuyla ilgili yazılı açıklamasında Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay’ın açıkladığı 322 km’lik yol yenileme projesine işaret ederek, bunun “trafikte güvenlik için gerekli tedbirleri içermediği”ni de öne sürdü.
“Böyle bir bütçe mevcut ise kriz döneminde turizm ve restoran segmentine destek olarak kullanılması daha faydalı olacaktır” diyen Yarkıner, “AB regülasyonlarına göre yapacaklarını iddia ettikleri 66 veya 107 nokta denetimini öncelikle KKTC’deki mevcut araçların sahip olduğu gerçek duruma göre tespit etmeleri gerekir” ifadelerini kullandı. 
Yarkıner açıklamasına şöyle devam etti:
“Makina Mühendisleri Odası’nın yaptığı çalışmada sadece ağır kusur nedeni olabilecek 98 denetim noktası vardır. Dolayısı ile AB mevzuatını robot gibi alıp KKTC’de uygulatmak mevcut trafik ile doku uyuşmazlığı yaratacak ve ciddi şekilde ilave karmaşa/problem yaratacaktır”
21 Eylül 2019’da MMO’nun hazırladığı “trafikte yasal mevzuatlar tamamlanıncaya kadar alınması gereken acil önlemler” listesinin dönemin Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’a sunulduğunu kaydeden Yarkıner, bu teknik hususların o dönemde Polis Genel Müdürlüğü yetkili müdürünün de bulunduğu toplantıda tartışılarak uygun bulunduğunu söyledi.

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Yarkıner “Sayın Bakana ihtiyaç duyduğu teknik bilgiyi zaman mefhumu olmadan sunmaya hazırız” dedi. 
Araç sınıfları, kategorileri, boyutları, ağırlık tanımları, azami ağırlık tanımı, durabilme yetenekleri, asgari yardımcı fren sistemleri belirlenmeden ve uygulanması için gerekli mevzuat hazırlanmadan aşırı sürat suçundan bahsetmenin mümkün olmadığını da söyleyen Yarkıner bu standartlar olmadan aracın trafiğe çıkmasının asla güvenli olmadığı belirtildi. 
Trafik güvenlik sorunun çözümünde en önemli paydaşın Makina Mühendisleri Odası olduğunu kaydeden Yarkıner, bakanlığı bu konuda birlikte çalışmaya çağırdı.

 

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Son Güncelleme: 07.05.2021 14:10
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