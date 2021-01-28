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MMA için tek yumruk

28 Ocak 2021 Perşembe 20:12
MMA için tek yumruk
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Birçok kez KKTC ve Türkiye MMA Milli Takımları adına dünya ve Türkiye şampiyonluğu bulunan Milli Sporcumuz Hasan Kurumanastırlı, Başbakan Yardımcısı Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erhan Arıklı' ya nezaket ziyaretinde bulundu.

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Kurumanastırlı, yapmış olduğu nezaket ziyaretinde ülkemizdeki ve dünyadaki MMA sporu hakkında son gelişmeler ve sorunları paylaştı.

Kurumanastırlı: Dünyada ve ülkemizde bu dövüş sanatına sporcu ve izleyici ilgisinin çığ gibi büyüdüğünü belirtirken kulüp ve sporcu sayısının hızla arttığını belirterek en önde gelen WMMA Federasyonu’nun 2017 yılında Antalya'da düzenlediği Dünya Şampiyonası’na KKTC Milli Takımı sporcuları olarak katılan Hasan Kurumanastırlı, Feyzi Kurumanastırlı, Hayriye Enderoğlu ve Seda Değersoy Semiy, Elit, Full ve Grappling disiplinlerin de Veteren Erkekler, Bayanlar ve Genç Bayanlar katogorilerinde 7 altın, 3 gümüş madalya kazanarak KKTC bayrağını göndere çekerek büyük başarı elde ettiklerini belirtti.

MMA sporuyla ilgilenen birçok kulübün ve sporcunun olduğunu belirten Kurumanastırlı, Ottoman Spor Kulübü olarak suça bulaşmış ve risk gurubundaki gençlerimize rabilite amaçlı uzman kişiler gözetiminde çeşitli mücadele sporu dallarında ücretsiz eğtim verdiklerini de sözlerine ekledi.

Başbakan Yardımcısı Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erhan Arıklı, yapılan nezekat ziyaretinden dolayı menmuniyetini belirtirken, dünya çapında alınan başarılarından dolayı Kurumanastırlı ve diğer sporcularımızı tebrik ettiğini belirtirken yaşanan sorunlar ve MMA sporunun hak ettiği yere gelebilmesi için ivedilikle çalısmalar başlatacağı sözünü verdi.

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