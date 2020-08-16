Mithat Küllük’ten uyuşturucuya karşı savaş çağrısı

Ergün YAHAT

Gazimağusa’nın tanınan isimlerinden Mithat Küllük ülkemizde bir türlü önüne geçilemeyen ve hızla artmakta olan uyuşturucu madde kullanımı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Küllük açıklamalarında şöyle konuştu;

“Madde kullanımı her geçen gün hızla ilerlemektedir yine madde kullanımı için dünya çapında birçok çalıştay ve sempozyumlar yapılmaktadır madde kullanımını engellemek için toplumumuzu bilinçlendirmemiz gerekiyor ülkemizde Gazimağusa da Maraş bölgesinde madde kullanımı her geçen gün artmakta ve yaş ortalaması 15’e kadar düşmüştür.”

“Bizlerin bu doğrultuda bu kötü gidişin durması için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekmektedir. Devletimizin bu sıkıntıya karşı bir an önce önlem alması ve bunlarla ilgili genç nüfusu bilgilendirmesi gerekmektedir.”

MOBİL KARAKOL OLUŞTURULMALI

“Maraş bölgesinde bu durumların yaşanmasının akabinde kolluk güçlerinin de yetersiz olması madde kullanımını hızlı bir şekilde arttırmaktadır. Kamuoyundan ve devlet erkanından isteğimiz Maraş bölgesine ilk etapta mobil bir karakolun oluşturulması ve madde kullanımına karşı sıkı tedbirlerin alınmasıdır.”

“Bu şekilde gençlerimizin hayata olan bakış açılarını değiştirmeliyiz. Madde kullanımına karşı açacağımız savaşta ortak payda içerisinde buluşmuş olacağız. Devletimizin ve hükümetin bir an önce bu konuyu dikkate alması ve ivedilikli olarak çalışmalara başlamasını istiyoruz. Saygılarımla…”