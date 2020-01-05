“Mission Vorvix” isimli kitabın tanıtımı yapıldı

İngilizce yazılan kitabın basımı Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı sponsorluğunda gerçekleştirildi. Kitaptan elde edilecek gelirin yarısıyla iki öğrenciye eğitim bursu sağlanacak.
05 Ocak 2020 Pazar 08:35
Son Güncelleme: 05.01.2020 11:41
Türk Maarif Koleji öğrencisi 15 yaşındaki Derin Ahmetoğlu’nun yazdığı “Mission Vorvix” isimli bilim kurgu ve fantastik roman kitabının tanıtım ve imza günü yapıldı.
İngilizce yazılan kitabın basımı Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı sponsorluğunda gerçekleştirildi. Kitaptan elde edilecek gelirin yarısıyla iki öğrenciye eğitim bursu sağlanacak.