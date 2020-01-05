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“Mission Vorvix” isimli kitabın tanıtımı yapıldı

Türk Maarif Koleji öğrencisi 15 yaşındaki Derin Ahmetoğlu’nun yazdığı “Mission Vorvix” isimli bilim kurgu ve fantastik roman kitabının tanıtım ve imza günü yapıldı.

“Mission Vorvix” isimli kitabın tanıtımı yapıldı

Türk Maarif Koleji öğrencisi 15 yaşındaki Derin Ahmetoğlu’nun yazdığı “Mission Vorvix” isimli bilim kurgu ve fantastik roman kitabının tanıtım ve imza günü yapıldı.

05 Ocak 2020 Pazar 08:35
“Mission Vorvix” isimli kitabın tanıtımı yapıldı

İngilizce yazılan kitabın basımı Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı sponsorluğunda gerçekleştirildi. Kitaptan elde edilecek gelirin yarısıyla iki öğrenciye eğitim bursu sağlanacak.

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Rüstem Kitabevi’nde düzenlenen imza gününde, Derin Ahmetoğlu’nun annesi Hurey Cambaz Ahmetoğlu da kızının yazdığı kitapla ilgili duygularını paylaştı. “Mission VorVix” adlı kitap Rüstem Kitabevi, Deniz Plazalar ve Doku Kitabevi’nde satışa sunuldu.

Son Güncelleme: 05.01.2020 11:41
Anahtar Kelimeler:
Mission Vorvix
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