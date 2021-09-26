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Miss Kuzey Kıbrıs ve Bay Kuzey Kıbrıs seçildi

34’üncü Miss Kuzey Kıbrıs 2021 Güzellik Yarışması ve Kanser Hastalarına Yardım Derneği himayelerindeki 23’üncü Bay Kuzey Kıbrıs 2021 finali dün akşam yapıldı.

26 Eylül 2021 Pazar 15:00
Miss Kuzey Kıbrıs ve Bay Kuzey Kıbrıs seçildi

Limak Cyprus Deluxe Hotel’de yer alan Miss Kuzey Kıbrıs 2021 yarışmasında tacın sahibi, Necmiye Talaş olurken, Fatma Uzunoğulları ikinci, Günay Mimar üçüncü, Ayşenur Döndü Özdemir dördüncü, Seran Çetintaş beşinci oldu.

Yarışmada, Miss Turizm Limak 2021 ödülü Sevgi Havalı’ya verilirken, Miss Dostluk 2021 Güzeli ödülü de Şule Akkuyu’ya layık görüldü.

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Bay Kuzey Kıbrıs 2021 Yarışması’nda ise, Mehmet Vahip Ağzade “Bay Kuzey Kıbrıs 2021” seçilirken, Emre Varoğlu ikinci, Tanca Nedim üçüncü, İzzet Tümkan dördüncü ve Tansel Kıncak ise beşinci oldu.

Bay Turizm Limak 2021 ödülünü Yusuf Can Adaş, Bay Dostluk ödülünü ise İrfan Dürüstel aldı.

Bülent Günkut’un organizasyon ve sunumunda gerçekleşen final, BRT HD ekranlarından canlı yayınlandı.

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Son Güncelleme: 26.09.2021 15:49
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