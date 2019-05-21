Miss Kuzey Kıbrıs Ve Bay Kuzey Kıbrıs 2019 için başvurular başladı

Kanser Hastalarına Yardım Derneği himayelerinde bu yıl yirmi ikinci kez gerçekleşecek Miss Kuzey Kıbrıs için başvurular başladı.

2019 finali için son başvuru tarihi 13 Temmuz 2019, Cumartesi olarak belirlendi. Aynı gün gerçekleşecek ön elemelerle her iki yarışmanın da 2019 finalistlerinin belirleneceği kaydedildi.

Yarışmalara, 18- 24 yaş ( 2001- 1995 doğumlu) , KKTC Kimlik Kartı bulunan, lise veya dengi bir okul mezunu, çağdaş, güncel, gençler başvurabilecek.

adaylarında ise en az 1.80m boy aranacak.

Miss Kuzey Kıbrıs ve Bay Kuzey Kıbrıs yarışmalarında her yıl dereceye girenlere bu yıl da yüksek öğrenim burs hakkı sağlanacak.

Dünya Güzellik Yarışması “Miss World” un 2014 yılında başlattığı ve farkındalıklar adına birçok ülke finalinde uygulanan kural doğrultusunda, ülke finalinde Miss Kuzey Kıbrıs Kraliçe adaylarının sahnede mayolu geçiş koreografisi yapılmayacak.

KKTC Kimlik Kartı olan 18-24 yaş adaylar başvurularını Günkut Ajans websitesinden yapabilecek.