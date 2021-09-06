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Mıss Kuzey Kıbrıs 2021 güzellik yarışması ve Bay Kuzey Kıbrıs 2021 25 Eylül’de gerçekleştiriliyor

Miss Kuzey Kıbrıs 2021 güzellik yarışması ve Bay Kuzey Kıbrıs 2021 “önce sağlık ilkesi” ile pandemi kuralları kapsamında 25 Eylül Cumartesi günü gerçekleştiriliyor.

06 Eylül 2021 Pazartesi 13:00
Mıss Kuzey Kıbrıs 2021 güzellik yarışması ve Bay Kuzey Kıbrıs 2021 25 Eylül’de gerçekleştiriliyor

Limak Cyprus Deluxe Hotel’in konaklama sponsorluğunda gerçekleştirilecek yarışma Bayrak Radyo Televizyon Kurumu BRT HD kanalından canlı yayınla  dünyaya da aktarılacak.

“Güzellikleri Yaşa ve Yaşat” ilkesi ile 1984 yılından bu yana devam eden Miss Kuzey Kıbrıs ve 1995 yılından bu yana Kanser Hastalarına Yardım Derneği himayelerinde gerçekleştirilen sosyal sorumluluk  organizasyonu  Bay Kuzey Kıbrıs yarışmaları finalleri için başvurular devam ediyor.

Miss Kuzey Kıbrıs / Bay Kuzey Kıbrıs Kurucu Başkanı Bülent Günkut yaptığı yazılı açıklamada, 2021 finali için son başvuru ve ön eleme tarihi 15 Eylül Çarşamba günü olacak.

Pandemi kuralları kapsamında aynı gün farklı saatlerde gerçekleşecek ön elemelerle her iki yarışmanın 2021 finalistleri belirlenecek.

Ön elemelere katılacak tüm finalistlerden 72 saatlik negatif PCR/antijen testi sorgulaması yapılacağı, negatif PCR/Antijen testi sunamayan finalistlerin elemelere kabul edilmeyeceği kaydedildi.

Yarışmalara 18- 24 yaş (1997- 2003 doğumlu),  KKTC Kimlik Kartı bulunan, lise veya  dengi bir okul mezunu, çağdaş, güncel, gençler başvurabilecek. Bay Kuzey Kıbrıs adaylarında ise en az 1.80m boy şarı aranacak.  

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Dünya Güzellik Yarışması formatında olduğu gibi bu yıl yine, sahnede mayolu geçiş olmayacak.

ŞARTLAR

Yarışmaya başvuruda bulunmak isteyen gençler için şartlar şöyle:

“KKTC Kimlik Kartı olan 18-24 yaş aralığında adaylar başvurularını     www.gunkutajans.com    Günkut Ajans web sitesinden yapabilecekler.

Son Başvuru ve ön eleme günün 15 Eylül 2021, Çarşamba.

Miss Kuzey Kıbrıs 2021 Kraliçe adayları için ön eleme 15 Eylül 2021, Çarşamba saat 11.00’de, Bay Kuzey Kıbrıs 2021 adayları için ise aynı gün saat 16.00’da, The Paradise Park Lefkoşa’da gerçekleşecektir.

KKTC’nin tanınma ve tanıtma seferberliğinde kalitesi ve farkındalığı tescilli uluslararası yarışmalarda Miss Kuzey Kıbrıs ve Bay Kuzey Kıbrıs dereceleri ülkemizi temsil edeceklerdir.”

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Son Güncelleme: 06.09.2021 13:15
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