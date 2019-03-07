Misp Ve Yarder   8 Mart Dünya Kadınlar Günü Ve İslam Aleminin Kandilini Kutladı

Lefkoşa, 7 Mart 19 : Milli İradeye Saygı Platformu (MİSP) ve KKTC Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (YARDER) , kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü ve İslam aleminin Regaip Kandili’ni kutladı.

MİSP ve YARDER adına ortak açıklama yapan MİSP Başkanı Talip Sancar, ülkeye hizmetleriyle değer katan, örnek olacak başarılarıyla adından söz ettiren, genç nesillere ışık tutan, geleceğe yönelik tehditler karşısında dimdik duran, cesur ve özgüveni yüksek kadınların geleceğe yürüyüşte en önemli güvence olduğunu kaydetti.

Sancar, insanların cinsiyetlerinden dolayı ayrımcılık ve eşitsizliğe maruz kalmasının bir ülkeyi içten içe zayıflattığını, devletin, toplumun, ailenin ve bireyin yaşamının sağlıklı sürmesini engellediğini kaydetti.

Sancar, “Kadınların çağımızda hala devam eden şiddete maruz kalmalarını önlemek tüm dünya gibi ülkemiz için de önemli bir mücadele alanı. Bu mücadelenin kazanılması için yasaların ve şiddete sıfır tolerans anlayışının eksiksiz hayata geçmesini diliyoruz. Peygamberimizin tabiri ve dinimizin de öngürdüğü gibi cennet annelerin ayakları altındadır” ifadelerini kullandı.

(HUR/ YIL)

