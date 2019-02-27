Misp,  askıda Ekmek, Askıda Gıda Ve Askıda Yemek Uygulamalarının Hayata Geçirildiğini Açıkladı

Lefkoşa, 27 Şubat 19 : Milli İradeye Saygı Platformu (MİSP) Başkanı Talip Sancar askıda ekmek, askıda gıda ve askıda yemek uygulamaları başlattıklarını kaydetti.

MİSP ve KKTC Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (YARDER) adına ortak yazılı açıklama yapan MİSP Başkanı Talip Sancar, “İyilik yap mutlu ol” temasını kullanarak ortak bir projeyle “askıda ekmek” uygulamasının Lefkoşa Surlariçi Musa Bozbey Fırın’da, “askıda gıda” uygulamasının Lefkoşa Küçük Kaymaklı Jumbo Store’da devam ettiğini ve büyük ilgi gördüğünü bildirdi.

Projenin kapsam alanını biraz daha genişleterek “askıda yemek” uygulamasına Girne Beyti Restoran’da başladıklarını kaydeden Sancar, her kesime hitap eden projelerle farklı bütçe olanaklarına sahip insanları aynı sofra etrafında toplayıp bir lokmayı paylaşabilmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Sancar, “Bugün itibariyle askıda 70 kişilik yemek mevcuttur.’’ ifadelerini kullandı.

(RU/YIL)