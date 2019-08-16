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Mısır tarlasına inen uçak tanıdık çıktı...

 Moskova’da Zhukovsky Havalimanı’ndan kalkışta motorlarına martı giren ve 250 metre yükseldikten sonra mısır tarlasına mecburi iniş yapan Ural Havayolları’nın VQ-BOZ tescilli Airbus A321 uçağının ilginç bir hikayesi ortaya çıktı.

Mısır tarlasına inen uçak tanıdık çıktı...

 Moskova’da Zhukovsky Havalimanı’ndan kalkışta motorlarına martı giren ve 250 metre yükseldikten sonra mısır tarlasına mecburi iniş yapan Ural Havayolları’nın VQ-BOZ tescilli Airbus A321 uçağının ilginç bir hikayesi ortaya çıktı.

16 Ağustos 2019 Cuma 10:32
Mısır tarlasına inen uçak tanıdık çıktı...

Uçak daha önceden Kıbrıs Türk Hava Yolları’nda TC-KTD, AtlasJet’te ise TC-ETR tescili ile uçtuğu ortaya çıktı.

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Kokpitaero'nun haberine göre Airbus imalat hattından 2117 seri numarası ile çıkıp 16 Aralık 2003’te Hamburg tesislerinden havalanarak gökyüzü ile tanışan A321’in ilk görev yaptığı şirket Kıbrıs Türk Hava Yolları’ydı. Envantere 23 Nisan 2004’te giren uçak, yaklaşık 6 yıl uçtu. KTHY’nin faaliyetlerini durdurmasının ardından uçak finansal kiralama şirketi tarafından alındı. N117CG ve EI-ERU tescili alarak yeni müşteri bekleyen uçak, 2010’da AtlasJet tarafından kiralandı. TC-ETR tescili ile uçak 28 Temmuz 2010’da uçmaya başladı. 

Yaklaşık bir yıl boyunca AtlasJet’in kullandığı A321’in bir sonraki durağı da Ural Havayolları oldu. VQ-BOZ tescili ile uçak 10 Kasım 2011’den düne kadar görev aldı. 

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