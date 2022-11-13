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Mısır'da otobüs kazası: 20 ölü

13 Kasım 2022 Pazar 09:53
Mısır'da otobüs kazası: 20 ölü

Mısır'da başkent Kahire'nin kuzeyindeki Dakahliye ilinde bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 20 kişi hayatını kaybetti.

Mısır medyasında yer alan haberlerde, kazanın, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaşandığı bilgisi verildi.

Dakahliye Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, otobüsün Nil Nehri'ne düşmesi sonucu 20 kişi öldü.

Kazada 10'a yakın kişi yaralandı, olayın ardından arama kurtarma faaliyetleri başlatıldı ve yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Mısır, Orta Doğu'da trafik kazalarının en çok yaşandığı ülkelerden biri olarak biliniyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün 2015'te hazırladığı rapora göre Mısır, yol güvenliği bakımından Arap ülkeleri arasında 16'ncı, dünyada da 109'uncu sırada yer alıyor.

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