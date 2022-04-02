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Misafir olarak kaldığı evden laptop çaldı

02 Nisan 2022 Cumartesi 12:33
Misafir olarak kaldığı evden laptop çaldı

(Kamalı Haber) KIBRIS MANŞET ÖZEL HABER- Hamitköy’de meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Arnold Kipsang Rop mahkeme huzuruna çıkarıldı.

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Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Turgay Ok olayla ilgili bulguları aktardı. OK huzurda bulunan zanlı Arnold Kipsang Rop’un "Sirkat ve Sahtekarlıkla Para Temini" suçlarından methaldar olduğunu söyledi. Polis 30 Mart 2022 tarihinde 09.30 -19.00 saatleri arasında Hamitköy adresinde ikametgâhının mutfak masası üzerinde İ.A tarafından bırakılan HP marka dizüstü bilgisayar konu adrese misafir olarak gelen zanlı Arnold Kipsang Rop tarafından sirkat edilip, Lefkoşa Surlariçi'nde bulunan Laptop Hastanesi isimli işyerine 250 Dolar karşılığında satarak sahtekârlıkla para temin ettiğini söyledi. Polis zanlının derdest emri gereği tutuklandığını ve soruşturmanın yeni başladığını alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hale Dağlı zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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