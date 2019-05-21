Misafir öğrenciler UKÜ Çocuk Şenliği’nde coştu

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Çocuk Şenliği” bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu.

Her yıl farklı bir ilkokul ve okul öncesi öğrencilerini ağırlayan Temel Eğitim Bölümü, bu yıl düzenlenen Çocuk Şenliği’nde Haspolat İlkokulu ile Lefkoşa Vakıf Anaokulu öğrenci ve öğretmenlerini ağırladı. Etkinlikte, bölüme ait uygulamalı derslerinden olan Materyal Tasarım ve Görsel Sanat Eğitimi ile Müzik Öğretimi dersleri kapsamında konuklar, bu materyalleri uygulamalı bir şekilde deneme fırsatı da bularak hem eğlendiler hem de eğitimlerine katkı sağladılar.

Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hasan Eriş, düzenlenen etkinlikte üniversite öğrencilerinin hazırlamış oldukları eğitici materyaller ile misafir öğrencilere hem eğitici hem de eğlendirici bir organizasyon yarattıklarını kaydetti. Doç. Dr. Eriş, müzik dersinde öğrencilerin dönem boyunca kendi emekleriyle ilkokullarda ve okul öncesi dönemde çalınacak müzik aletlerini tasarladıklarını belirterek, etkinlik kapsamında öğrencilerin şarkı söyleyerek, üretilen oyuncaklar ile çocukların oyunlar oynamasına ortam sağlandığını da aktardı.

Bölüm öğrencilerinin okul öncesi öğrencilerine yönelik kavram, ünite ve sosyal beceri öğretimine yardımcı olacak materyalleri kendilerinin tasarlayarak, sergilediklerini vurgulayan Doç. Dr. Eriş, bu sayede okul öncesi ve ilköğretim dönemindeki çocukların akademik ve sosyal bağlamda ihtiyaç duyduğu gereksinimlerin gelişimine katkı sağladığını da açıkladı.

Doç. Dr. Hasan Eriş, etkinlik kapsamında okul öncesi ve ilköğretim dönemindeki çocuklara sınıflarda yapılan etkinlik, uygulama ve faaliyetlerde görsel ile işitsel materyal kullanımının önemi konusunda farkındalık yaratıldığını da kaydetti.

Bu tür uygulamaların ülkemiz eğitimini daha ileri seviyeye taşıyacağına inandığını kaydeden Eriş, UKÜ Eğitim Fakültesi öğrenci ve öğretmenlerinin ileriki dönemlerde de daha birçok etkinlikte yer alacağını bildirdi.