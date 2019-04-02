KARADENİZ KÜLTÜR DERNEĞİ BİRLİK VE BERABERLİK TEMENNİSİNDE BULUNDU

Lefkoşa, 2 Nisan 19 (.): Karadeniz Kültür Derneği Genel BaşkanıMurat Zeki Civelek, manevi değeri yüksek olan Miraç Gecesi’nin birlik ve beraberliğe vesile olmasını temenni etti.

Civelek, Miraç Gecesi vesilesiyle yayınladığı mesajda, Miraç Kandili’nin Peygamber Hz. Muhammed'in, Mekke' deki Mescid-i Haram´dan Kudüs´teki Mescid-i Aksa´ya, oradan da Allah'ın katına ulaştığı; sevgilerin birleştiği, rahmetlerin yağmur gibi yağdığı bir gece olduğunu, bu nedenle dua edilmesi gerektiğini ifade etti.

Civelek, “Bu kutlu gecenin tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyor, manevi değeri yüksek bu gecenin birlik ve beraberliğin oluşmasına vesile olmasını umut ediyorum. Tüm Müslüman âleminin Miraç Kandili mübarek olsun” dedi.

(ID/FEZ)