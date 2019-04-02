banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95113
ALTIN
229.838
DOLAR
5.5430
STERLİN
7.2150
EURO
6.2089
Taksici üç gün daha tutuklu kalacak
TAKSİCİ ÜÇ GÜN DAHA TUTUKLU...
Çocuğu taciz etti
ÇOCUĞU TACİZ ETTİ
Cani koca kabul etmedi!
CANİ KOCA KABUL ETMEDİ!
Karşıyaka’da bir kişi evinde ölü bulundu
KARŞIYAKA’DA BİR KİŞİ EVİNDE ÖLÜ...
banner307

Miraç Kandili

KARADENİZ KÜLTÜR DERNEĞİ BİRLİK VE BERABERLİK TEMENNİSİNDE BULUNDU

Miraç Kandili

KARADENİZ KÜLTÜR DERNEĞİ BİRLİK VE BERABERLİK TEMENNİSİNDE BULUNDU

02 Nisan 2019 Salı 12:03
Miraç Kandili

KARADENİZ KÜLTÜR DERNEĞİ BİRLİK VE BERABERLİK TEMENNİSİNDE BULUNDU

Lefkoşa, 2 Nisan 19 (.): Karadeniz Kültür Derneği Genel BaşkanıMurat Zeki Civelek, manevi değeri yüksek olan Miraç Gecesi’nin birlik ve beraberliğe vesile olmasını temenni etti.

Civelek, Miraç Gecesi vesilesiyle yayınladığı mesajda, Miraç Kandili’nin Peygamber Hz. Muhammed'in, Mekke' deki Mescid-i Haram´dan Kudüs´teki Mescid-i Aksa´ya, oradan da Allah'ın katına ulaştığı; sevgilerin birleştiği, rahmetlerin yağmur gibi yağdığı bir gece olduğunu, bu nedenle dua edilmesi gerektiğini ifade etti.

Civelek, “Bu kutlu gecenin tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyor, manevi değeri yüksek bu gecenin birlik ve beraberliğin oluşmasına vesile olmasını umut ediyorum. Tüm Müslüman âleminin Miraç Kandili mübarek olsun” dedi.

(ID/FEZ)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çevre Koruma Dairesi, 25-31 Mart arasında 365 denetim yaptı
Çevre Koruma Dairesi, 25-31 Mart arasında 365 denetim yaptı
Geçitkale ve Akdoğan bucaklarına E-kimlik başvuru cihazları kuruldu
Geçitkale ve Akdoğan bucaklarına E-kimlik başvuru cihazları kuruldu
Ltb “okumak Güzeldir” Kampanyasının İkinci Çekilişi Yapıldı
Ltb “okumak Güzeldir” Kampanyasının İkinci Çekilişi Yapıldı
10. Masal Günleri’nin İlk Etkinliği Gerçekleştirildi
10. Masal Günleri’nin İlk Etkinliği Gerçekleştirildi
Cumhurbaşkanı Akıncı Kamu Hizmeti Komisyonu Üyelerini Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Akıncı Kamu Hizmeti Komisyonu Üyelerini Kabul Etti
Gençlik Sosyal Destek Projesi bu ay başlıyor
Gençlik Sosyal Destek Projesi bu ay başlıyor
Cumhurbaşkanı Akıncı, Nazım Topcan’ı Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Akıncı, Nazım Topcan’ı Kabul Etti
Besim: “6 ameliyathane devreye girecek”
Besim: “6 ameliyathane devreye girecek”
Özev İle Kolan Brıtısh Hospıtal Koruyucu Hekimlik Protokolü İmzaladı
Özev İle Kolan Brıtısh Hospıtal Koruyucu Hekimlik Protokolü İmzaladı
Gazeteci Örgütlerinden Uludağ’ın Nobel Adaylığına Destek
Gazeteci Örgütlerinden Uludağ’ın Nobel Adaylığına Destek

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim