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Miraç kandili yarın gece idrak edilecek

Miraç kandili yarın gece idrak edilecek

01 Nisan 2019 Pazartesi 16:20
Miraç kandili yarın gece idrak edilecek

Miraç kandili yarın gece idrak edilecek.

Din Görevlileri Derneği Başkanı Gökan İnik konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

“İçinde bulunduğumuz; rahmet, bereket ve mağfiret ayları olan, mübarek Üç ayların birincisi olan Recep ayının 27’nci gecesi Miraç kandilidir” diyen İnik şöyle devam etti:

“Miraç kandili 2 Nisan Salı gününü Çarşamba gününe bağlayan gece idrak edilecektir. Bu mübarek geceye erişmenin mutluluğunu ve heyecanını yaşatan Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Miraç; Hz Muhammedîn (s.a.s) insanlığı İslam’a davet sürecinin en zor yıllarında, bir gece Mescid-i Haramdan, Mescidi Aksa ’ya oradan da zaman ve mekân sahibi, Yüce Mevla’nın sonsuz ayet ve kudretini müşahede etmek için yaptığı manevi ve ulvi bir yolculuktur. Bu yolculuk pek çok ilahi hikmet ve bereketi içinde barındırır. Günde beş kez ilahi huzura çıktığımız, dua ve niyazlarımızla Rabbimize yöneldiğimiz, Peygamber efendimizin de ‘Namaz müminin miracıdır’ diye ifade ettiği namaz, bu mübarek gece emredilmiştir.”

Miraç’ın “yücelmeyi” ifade ettiğini kaydeden İnik şunları kaydetti:

“Miraç her şeyden önce yükselme yollarının yegâne sahibinin Yüce Allah olduğunun bilincine varabilmektir. Miraç, elemi, kederi, çaresizliği ve ümitsizliği bir kenara bırakarak yeniden yola koyulmanın adıdır.

Miraç; her zorlukla beraber bir kolaylığın olduğuna inanmayı, Rabbimizin rahmetinden asla ümidi kesmemeyi öğretir. Miracı anlayan mümin, zamanın ve mekânın yegâne sahibi olan Yüce Allah’ın birliğine, büyüklüğüne ve sonsuzluğuna şahitlik eder. Miracı model alan toplum, hak, adalet, dürüstlük, merhamet, kardeşlik ve fedakârlık gibi erdemlerle yücelir.

Bu kutlu gecede kalplerimiz bu güzel duygularla dolsun. Allah’ın hidayeti, rahmeti ve bereketinin hiç eksik olmaması temennisi ile Miraç kandilinin milletimize ve tüm İslam âleminin birlik ve beraberliğine vesile olmasını Rabbimden niyaz ederim”
 

Son Güncelleme: 01.04.2019 19:40
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