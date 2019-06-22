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“minik Parmaklar Büyük Umutlar” Piyano Resitali Kemal Saraçoğlu Vakfı Çocuklarına Umut Oluyor

Lefkoşa, 22 Haziran 19 (.):

“minik Parmaklar Büyük Umutlar” Piyano Resitali Kemal Saraçoğlu Vakfı Çocuklarına Umut Oluyor

Lefkoşa, 22 Haziran 19 (.):

22 Haziran 2019 Cumartesi 09:13
“minik Parmaklar Büyük Umutlar” Piyano Resitali Kemal Saraçoğlu Vakfı Çocuklarına Umut Oluyor

Lefkoşa, 22 Haziran 19 (.): "Minik Parmaklar Büyük Umutlar" adlı piyano konserinin birincisi 24 Haziran Pazartesi günü Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına gerçekleştiriliyor.

Vakıf’tan verilen bilgiye göre, konser Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nda (KTOEÖS) saat 20.00'de gerçekleştirilecek.

Bağışçı ve öğretmen Zehra Onbaşı Yılmaz’ın sosyal sorumluluk örneği göstererek 14 öğrencisi ile birlikte çeşitli klasik eserleri seslendirecekleri piyano konseriyle, Kemal Saraçoğlu Vakfı üye çocuk ve ailelerine umut olmayı amaçlıyor.

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Klasik müzik sanatçılarının eserlerinin çocuklar tarafından sergileneceği etkinlik biletleri etkinlik günü kapıdan veya Kemal Saraçoğlu Vakıf binasından temin edilebilecek. Biletler 10 TL’den satılacak.

Vakıf Koordinatörü Övgü İnce, Zehra Onbaşı Yılmaz ve öğrencilerini gösterdikleri bu örnek davranış için tebrik ederken, etkinliğin Kemal Saraçoğlu Vakfı üyeleri ve aileleri için önemini vurguladı.

İnce, ayrıca “Çocuklardan çocuklara çok güzel bir hediye” olacak bu etkinliğe tüm sanatseverleri konsere katılarak, desteklemeye davet etti.

(TUĞ/ŞEB) FOTOĞRAFLI

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