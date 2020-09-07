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Mine Gürses: Yetti be!

Merit Lefkoşa Genel Müdürü Mine Gürses, Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından Facebook üzerinden bir paylaşım yaparak iyi olduğunu duyurdu.

07 Eylül 2020 Pazartesi 17:01
Mine Gürses: Yetti be!
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Gürses, karantina yurdunda olduğunu ifade ettiği paylaşımında hiçbir semptomu olmadığını kaydetti. Gürses, tüm otelin testten geçtiğini de ifade ederek “Merit Lefkoşa kapanıyor mu diye haber yapanlar? Neden kapansın. Sağlık bakanlığı tüm personele test yaptı. Sorun oradan öğrenin. Benimle birlikte bir çocuğumuz daha pozitif. O ve yakın temaslıları da karantina altına alındı. Biz parmağımızın arkasına saklanmıyoruz. Başımız dik yaşıyoruz” diye konuştu.

İşte açıklamanın tam metni:

Özellikle Meritlerle uyuyup sabah  kalkınca, acaba Meritler aleyhinde ne bulup yazarım, nasıl karalarım diye düşünen ismi lazım değillere duyurumdur.

Dün otelimizde yapılan testlerde benim testim pozitif çıktı. Şu anda karantina yurdundayım. Burada bir sürü insan var.

Ben çok iyiyim. Hiçbir semptom yok. Tabii ki gereken yapılacaktı. Bundan kaçış yok.

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Otelin tüm personeli testten geçti.

Diğer bir konu Değerli Mutfak Şefimiz Çetin Dirier Aralık 2019 dan bu yana İLTİHAPLI EKLEM ROMATİZMASI dolayısıyla hastaydı.  Dr. Burhan Nalbantoğlu ve Girne Kamiloğlu hastanesinde günlerce yoğun bakımda yattı. Ailesinin isteği üzerine ÜÇ AY  ÖNCE Mersin Devlet Hastanesi’ne Ambulans uçakla götürüldü. Maalesef iltihap böbreklere ve kalbe zarar verdiği için kurtulamadı. Corona ile uzaktan yakından ilgisi yok . Bu konuda teyit almak isteyenler bu hastanelerden alabilirler.

Oğlum Kerem Gürses bugün anjiyo olacaktı.  Ama benim testim pozitif çıkınca , geçen hafta hastaneye birlikte gittiğimiz için oğlumun da anjiyosu ve kalp ameliyatı ertelendi maalesef.

O da evinde izolasyona girdi. Tedbir amaçlı olarak. Ailemizin de karantinaya alındığı filan yok. Kuyruklu yalan.

Merit Lefkoşa kapanıyor mu diye haber yapanlar? Neden kapansın. Sağlık Bakanlığı tüm personele test yaptı. Sorun oradan öğrenin. Benimle birlikte bir çocuğumuz daha pozitif. O ve yakın temaslıları da karantina altına alındı. Biz parmağımızın arkasına saklanmıyoruz. Başımız dik yaşıyoruz.

Uğraşa uğraşa yoruldunuz Meritlerle. Biraz dinlenin be. Binlerce insanın ekmeğiyle oynamaktan vaz geçin.

Bizler bu toplum için çalışmaktan, yardımcı olmaktan başka bir şey yapmıyoruz. Hepimiz ekmeğimizin peşindeyiz.  Sorup sormadan, araştırmadan yazıp duruyorsunuz.

Yetti be.

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