banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1087
ALTIN
467.066
DOLAR
7.3669
STERLİN
9.8906
EURO
8.7368
Kapılar kısmi kapatılarak okullar ve üniversiteler açılabilir…
Kapılar kısmi kapatılarak okullar ve...
Kıbrıslı kendi gücü ile varolmuştur, NOKTA!
Kıbrıslı kendi gücü ile varolmuştur,...
Uzaktan eğitim saçmalığından vazgeçin...
Uzaktan eğitim saçmalığından vazgeçin...
Mesele devenin kendi meselesi
Mesele devenin kendi meselesi
banner355

Mimarlar Odası’ndan Pandemi Hastanesi Açıklaması

Lefkoşa, 2 Eylül 20 : Mimarlar Odası, bilimsel ve teknik yönden devlete her zaman destek sağlayan ve her türlü kamusal konuda devletin yanında olan KTMMOB ve odaların yaptığı uyarılar göz ardı edilmemesi gerektiğini kaydetti. 

02 Eylül 2020 Çarşamba 14:10
Mimarlar Odası’ndan Pandemi Hastanesi Açıklaması
banner337
banner351

Lefkoşa, 2 Eylül 20 : Mimarlar Odası, bilimsel ve teknik yönden devlete her zaman destek sağlayan ve her türlü kamusal konuda devletin yanında olan KTMMOB ve odaların yaptığı uyarılar göz ardı edilmemesi gerektiğini kaydetti. 

Mimarlar Odası’ndan yapılan yazılı açıklamada, Pandemi Hastanesi’nin ilk gündeme geldiğinde şu an yapılması planlanan hastanenin yerinin sel taşkını dolayısıyla uygun olmadığının belirtildiği aynı kampüs içerisinde ama sel taşkını dikkate alınarak ve mevcut yerleşim plan dokusuyla uyumlu bir konum önerildiği kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

banner341
“KTMMOB’nin odamıza görev vermesiyle, diğer meslek disiplinleri ile istişare içerisinde, araç – yaya trafiği ayrışımı içeren ve yukarda belirtilen çalışmadaki yerleşim omurgasına da bağlı kalarak, çevredeki diğer yapılarla istendiğinde ilişki kurabilecek ve esnek gelişme gösterebilecek  “Pandemi Hastanesi”nin lokasyonu önerilmiştir. İlgili kullanıcılar (sağlık çalışanları) ile görüşmeler yapılarak normlara uygun ihtiyaç programı oluşturulmuş ve lokasyonla ilgili olarak görüşleri de alınmıştır. Tüm bunlar gözardı edilerek, diğer ilgili meslek odalarının da belirttiği gibi, çevre verileri ile kampüs ve kent dokusunu dikkate almayan bir çalışmanın büyük riskler taşıdığını bizler de vurgulamak isteriz.

Pandemi hastanesi süreci, başından itibaren hükümet tarafından doğru yönetilememiştir.
Bakanlık’tan, KTMMOB ve odalara gelen talepler en kısa zamanda değerlendirilmiştir.
Ancak, bakanlığın karar ve onay süreçlerinde çok yavaş hareket edilerek zaman heba edilmiştir.

Bizler pandemi hastenesine olan acil ihtiyaç ve öneminin farkındayız. Bir sivil toplum örgütü olarak üzerimize düşen görev ve sorumluluklardan kaçınmadığımızı ve her zaman yardıma hazır olduğumuzu belirtiriz. Ancak gelinen noktada, sürece dahil edilmemek bizleri üzmüştür.

Toplumumuzun yararına ve gelecek nesillere örnek olmak açısından, kamu ve sivil toplum örgütlerinin istişare içerisinde, ortak akılla, toplumsal belleğimize ve etik değerlerimize bağlı kalarak acilen çözüm üretilmesini temenni ediyoruz.”

(HUR/FEZ)
 

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Bulaşıcı Hastalıklar (değişiklik) Yasa Önerisi” Komitede görüşüldü
“Bulaşıcı Hastalıklar (değişiklik) Yasa Önerisi” Komitede görüşüldü
Sıcak Hava Devam Edecek
Sıcak Hava Devam Edecek
Sıcak hava devam edecek... 45 DERECE !!!
Sıcak hava devam edecek... 45 DERECE !!!
Erhürman: “sağlık Çalışanlarına Çok Şey Borçluyuz”
Erhürman: “sağlık Çalışanlarına Çok Şey Borçluyuz”
Erhürman: “Sağlık Çalışanlarına Çok Şey Borçluyuz”
Erhürman: “Sağlık Çalışanlarına Çok Şey Borçluyuz”
Lefkoşa'da harup ve zeytin hasadı Başlama tarihleri açıklandı
Lefkoşa'da harup ve zeytin hasadı Başlama tarihleri açıklandı
Lefkoşa İlçesinde Harup Ve Zeytin Hasadı Başlama Tarihleri Açıklandı
Lefkoşa İlçesinde Harup Ve Zeytin Hasadı Başlama Tarihleri Açıklandı
Başbakan Yardımcısı Ve Dışişleri Bakanı Özersay: “söz Verdim Ve Yaptım, Örtülü Ödenek Kullanmadım”
Başbakan Yardımcısı Ve Dışişleri Bakanı Özersay: “söz Verdim Ve Yaptım, Örtülü Ödenek Kullanmadım”
Başbakan Yardımcısı Ve Dışişleri Bakanı Özersay: “söz Verdim Ve Yaptım, Örtülü Ödenek Kullanmadım”
Başbakan Yardımcısı Ve Dışişleri Bakanı Özersay: “söz Verdim Ve Yaptım, Örtülü Ödenek Kullanmadım”
KTAMS, Mahkemeler Personelinin Ek Mesaileri İçin Cumaya Kadar Süre Tanıdı
KTAMS, Mahkemeler Personelinin Ek Mesaileri İçin Cumaya Kadar Süre Tanıdı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim