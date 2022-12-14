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Mimarlar Odası, çağdaş ve sürdürülebilir kentler için beklentilerini açıkladı

Mimarlar Odası, çağdaş ve sürdürebilir kentler için beklentilerini açıkladı.

14 Aralık 2022 Çarşamba 16:09
Mimarlar Odası, çağdaş ve sürdürülebilir kentler için beklentilerini açıkladı

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (KTMMOB) bağlı Mimarlar Odası, çağdaş ve sürdürebilir kentler için beklentilerini açıkladı.

Mimarlar Odası Başkan ve Yönetim Kurulu imzasıyla yapılan açıklamada, yerel seçimlerin gündemde olduğu bu dönemde, belediye başkan ve meclis üyesi adaylarına başarılar dilenerek, farkındalığın artırılması adına çağdaş ve sürdürülebilir kentler için beklentiler paylaşıldı.

Odanın beklentileri şöyle:

“-Yaşanabilir, güvenli ve keyifli kent sokakları

-Toplu taşımacılık aracılığı ile herkes için ulaşım

-Etkin bir site ve apartman yönetimi sistemi

-Çağdaş ve demokratik bir yaşamın simgesi olarak yaygın kentsel kamusal alan kullanımı

-Standartları belirlenmiş, teşviği ve takibi yapılan kent estetiği

-Sağlıklı ve güvenli bir yapısal çevre için iş sağlığı ve güvenliği ile yapı denetimi

-Enerji korunumuna ilişkin düzenlemeler için iş birliği

-Kamusal yapıların yarışmayla elde edilmesi için iş birliği”

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