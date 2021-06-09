banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bu insanlar niye hayatına kıyıyor, merak eden yok mu?
Bu insanlar niye hayatına kıyıyor,...
Mazbatalar sosyal patlamanın tetikçisi
Mazbatalar sosyal patlamanın tetikçisi
Hastanenin çürümesi mi bekleniyor?
Hastanenin çürümesi mi bekleniyor?
Erken seçim ne zaman?
Erken seçim ne zaman?
banner376
Flaş Haber
Orhan Demircan’ı kaybettik
Kapat

Mimarca mekan anlatımı metin yarışması, 2020’nin seçki kitapçığı yayınlandı

Mimarlar Odası Yayın Kurulunun düzenlediği Mimarca Mekân Anlatımı Metin Yarışması 2020 Seçki Kitapçığı yayımlandı. Kitapçıkta üç ödüllü eser, dört mansiyon ve 30 seçilmiş ürünle, toplamda 37 eserin yer alıyor.

09 Haziran 2021 Çarşamba 15:30
Mimarca mekan anlatımı metin yarışması, 2020’nin seçki kitapçığı yayınlandı
banner337

Mimarlar Odası’ndan yapılan yazılı açıklamada Mimarlar Odası Yayın Kurulu’nun akademik tezler ve makaleler dışında; mimarlık ve edebiyat disiplinlerinin ilişkilendirildiği farklı yazılı kaynaklara ve onların barındırdığı derin değerlere dikkat çekmek amacıyla her yıl Mimarca Mekân Anlatımı Metin Yarışması düzenlediğine dikkat çekildi.

banner341
Sûha Özkan, Müge Cengizkan, Ertuğ Uçar ve Neşe Yaşın’ın da bulunduğu jüri tarafından ödüllendirilen ve yayınlanması uygun görülen eserlerden oluşan seçkinin kitapçık olarak basıldığı dile getirilen açıklamada şöyle denildi:

“Bu yıl üçüncüsü düzenlenen yarışmamızın seçki kitapçığını edebiyat ve mimarlık arakesitinde sunulan metinleri okumayı sevenlerin beğenisine sunuyoruz. Üç ödüllü eser, dört mansiyon ve 30 seçilmiş ürünle, toplamda 37 eserin yer aldığı seçki kitapçığı, Kıbrıs Mimarlar Odası’ndan temin edilebilir. Ayrıca Yayın Kurulu’nun diğer yayınları ve yarışmamızın tüm seçki kitapçıklarına da internet sayfamı mimarlarodasi.org adresinden ulaşabilmek mümkün.”

banner360
Son Güncelleme: 09.06.2021 15:24
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dizdarlı'dan açıklama
Dizdarlı'dan açıklama
Cumhurbaşkanlığı'ndan yazılı açıklama
Cumhurbaşkanlığı'ndan yazılı açıklama
Arıklı, Adak-der’i kabul etti
Arıklı, Adak-der’i kabul etti
TDP, seçimle ilgili AD-HOC komite kurma kararını mahkemeye taşıdı
TDP, seçimle ilgili AD-HOC komite kurma kararını mahkemeye taşıdı
“Evlilik dışı çocuklar yasa önerisi” görüşüldü
“Evlilik dışı çocuklar yasa önerisi” görüşüldü
Başbakan Saner Kaleburnu’nda çalışmaları inceledi
Başbakan Saner Kaleburnu’nda çalışmaları inceledi
Haftalık hava tahmin raporu
Haftalık hava tahmin raporu
Erhürman: Hükümet rehavete kapıldı, eğitimi planlayan yok
Erhürman: Hükümet rehavete kapıldı, eğitimi planlayan yok
Veteriner Dairesi ile Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği arasında mutabakat anlaşması imzalandı
Veteriner Dairesi ile Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği arasında mutabakat anlaşması imzalandı
Baraka’nın sun-izle-tartış etkinliğinde “nasipse adayız” gösterilecek
Baraka’nın sun-izle-tartış etkinliğinde “nasipse adayız” gösterilecek

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim