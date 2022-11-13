banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak
Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak
Polisten Yol Kapatma Duyurusu...
Polisten Yol Kapatma Duyurusu...
Güzelyurt’ta polise sahte ehliyet veren şahıs tutuklandı
Güzelyurt’ta polise sahte ehliyet veren...
Nöbetçi Eczaneler (13 Kasım 2022)
Nöbetçi Eczaneler (13 Kasım 2022)
Oğuz: Bizim için özne unsur üreticinin yaşamasıdır
Oğuz: Bizim için özne unsur...
banner405

Milyonlar tüketiyor! Felç riskini artırıyor

Felç geçirmenin altında yatan birkaç neden olabilir. Yüksek tansiyon, felç için en büyük risk faktörüdür. Ancak yüksek kan şekeri seviyeleri de büyük bir risk oluşturur. Şeker oranı yüksek yiyecek ve içecekler de felç riski oluşturabilir. Bir milyondan fazla insanı inceleyen yeni araştırma, şeker veya diğer tatlandırıcılarla tatlandırılmış kan şekeri seviyesini önemli ölçüde artırabilen içeceklerin felç geçirme olasılığını artırdığına dair şaşırtıcı kanıtlar buldu.

13 Kasım 2022 Pazar 12:07
Milyonlar tüketiyor! Felç riskini artırıyor

Felç, beyne giden kan akışının atardamarlardaki tıkanıklıklarda yüzünden oluşur. Beyin, hareket ve düşünceden sorumlu alanlar da dahil olmak üzere oksijensiz kalır. Felcin vücutta oluşturduğu hasarlardan biri, yüzün bir tarafının aşağı sarkması sayılabilir. Yüksek kan şekeri, tıkanma olasılığını artırabilir. 1,5 milyon kişinin katıldığı dev çalışmada milyonların tükettiği içeceğin felç riskini artırdığı bulundu.

FELÇ GEÇİRME RİSKİNİ YÜZDE 10 ARTIRIYOR

Amerikan İnme Derneği şöyle açıklıyor: "Zamanla aşırı kan şekeri, kan damarlarında yağ birikintilerinin veya pıhtıların artmasına neden olabilir. Bu pıhtılar beyindeki veya boyundaki kan damarlarını daraltabilir veya tıkayabilir, kan akışını kesebilir, oksijenin beyne gitmesini engelleyebilir ve felce neden olabilir."

Clinical Nutrition ESPEN'de yayınlanan çalışma, "şekerle tatlandırılmış içeceklerin [SSB]" felç geçirme riskini yüzde 10 artırdığını buldu.

Çok fazla şekerli içecek içen insanlar arasında daha yüksek felç insidansı tespit etmenin yanı sıra, insanların bir dizi başka hastalığa sahip olma ihtimalinin de yüksek olduğu ortaya çıkardı.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak
Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak
Polisten Yol Kapatma Duyurusu...
Polisten Yol Kapatma Duyurusu...
Güzelyurt’ta polise sahte ehliyet veren şahıs tutuklandı
Güzelyurt’ta polise sahte ehliyet veren şahıs tutuklandı
Oğuz: Bizim için özne unsur üreticinin yaşamasıdır
Oğuz: Bizim için özne unsur üreticinin yaşamasıdır
Mısır'da otobüs kazası: 20 ölü
Mısır'da otobüs kazası: 20 ölü
Hava durumu raporu!
Hava durumu raporu!
16 yaşındaki kayıp şahıs aranıyor!
16 yaşındaki kayıp şahıs aranıyor!
'PARS' operasyonunda 1 kilo uyuşturucu, 2 tutuklu
'PARS' operasyonunda 1 kilo uyuşturucu, 2 tutuklu
Üstel: AB Komisyonu Kıbrıs konusuyla ilgili söz söyleme hakkına sahip en son yerdir
Üstel: AB Komisyonu Kıbrıs konusuyla ilgili söz söyleme hakkına sahip en son yerdir
Taçoy: En büyük gücümüz, en güçlü silahımız üreten kadınlarımızdır
Taçoy: En büyük gücümüz, en güçlü silahımız üreten kadınlarımızdır

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim