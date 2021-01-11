Milyonlar BiP’i tercih etti

Birçok yenilikçi özelliğiyle rakiplerini geride bırakan iletişim ve yaşam platformu BiP’e olan ilgi her geçen gün daha da artıyor.

Dünyada en çok tercih edilen uygulamalar arasında yer alan BiP’e, son 3 günde 4,6 milyon yeni kullanıcı eklendi.

Günden güne büyüyen iletişim ve yaşam platformu BiP’e, son 3 günde 4,6 milyon yeni kullanıcı katıldı. Birçok üstün özelliği rakiplerinden önce hayata geçirerek iletişim uygulamaları alanında fark yaratan BiP, operatör bağımsız olarak ve içerisinde KKTC’nin de yer aldığı 192 ülkede kullanılıyor.

BiP, herkese!

Dünyadaki tüm operatör kullanıcılarının indirebildiği ve milyonların tercih ettiği BiP uygulaması, mesajlaşma, sesli, görüntülü arama özellikleri ile kesintisiz ve güvenli iletişim imkânı sağlıyor. BiP uygulamasını deneyimlemek isteyen kişiler telefonlarının işletim sistemine göre App Store veya Google Play Store’a girip uygulamayı yükleyerek operatör bağımsız kullanabiliyor. Henüz sahip olmayan kullanıcılar ise BiP’i, http://rebrand.ly/bipindir linkine tıklayarak indirebiliyor.

BiP her geçen gün gelişiyor

Görüntülü ve sesli iletişim imkanı sağlayan BiP, rakiplerinde olmayan üstün özellikler ile global mecralarda rekabet ederken, kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun geliştirilen özellikleriyle de fark yaratıyor. Keşfet bölümünde yer alan çeşitli kanallar ile kullanıcılarına bilgilendirici ve eğlenceli içerikler sunuyor. BiP kullanıcıları, operatör ayrımı olmadan keşfet bölümünde yer alan, oyundan habere, spordan sağlığa, birçok markanın kanalına erişerek ilgili bilgilerden yararlanabiliyor.