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Milli İradeye Saygı Platformu: “suyun Yeniden Akması Ve Kapalı Maraş’ın Kıyı Şeridinin Açılması Bizi Sevindirdi”

Lefkoşa, 7 Ekim 20 : Milli İradeye Saygı Platformu, Türkiye’den gelen suyun tekrar Geçitköy Barajı’na akması ve Kapalı Maraş’ın kıyı şeridinin halkın kullanımına açılmasından sevinç duyduğunu bildirdi.

07 Ekim 2020 Çarşamba 16:15
Milli İradeye Saygı Platformu: “suyun Yeniden Akması Ve Kapalı Maraş’ın Kıyı Şeridinin Açılması Bizi Sevindirdi”
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Lefkoşa, 7 Ekim 20 : Milli İradeye Saygı Platformu, Türkiye’den gelen suyun tekrar Geçitköy Barajı’na akması ve Kapalı Maraş’ın kıyı şeridinin halkın kullanımına açılmasından sevinç duyduğunu bildirdi.

Platform Başkanı Talip Sancar, yazılı açıklamasında, Anavatan Türkiye’nin her daim KKTC’nin yanında olduğunu ifade ederek, Türkiye'den her dönem gerek maddi, gerekse manevi destekler aldıklarını kaydetti.

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Sancar, iki ülke arasındaki bütün değerlerin ortak olduğunu, kültürel ve örfi bağların birbiriyle uyumluluğu ortadayken, gerçekleşen desteklerin “üzüntüyle karşılandığını” savundu ve bunu kabullenmekte zorlandığını ifade etti.

Talip Sancar, “Bunca güzelliğe rağmen” hükümet ortağının bu sıkıntılı dönemde ve seçim arifesinde, her daim desteğini gördüğü Anavatana karşı durmasının yanlış olduğunu kaydetti.

(EMR/FEZ)

 

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