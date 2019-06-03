Milli İradeye Saygı Platformu’ndan Bayram Mesajı

SANCAR: “BU YIL YAKLAŞIK 9 BİN KİŞİYLE İFTAR AÇTIK. BUNUN SEVİNCİ VE HUZURUNU YAŞIYORUZ”
Lefkoşa, 3 Haziran 19 (.): KKTC Milli İradeye Saygı Platformu Başkanı Talip Sancar, halkın Ramazan Bayramı’nı kutlayarak, “Gözyaşının olmadığı, birlik ve beraberliğin doruk noktasına ulaştığı bir bayram geçirilmesini” diledi.
Talip Sancar, “İftar organizasyonlarının öncülüğünü üstlenmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Efege Sigorta'nın da katkılarıyla gerçekleştirdiğimiz iftar programlarının sevinci ve huzuruyla tüm İslam alemine mutlu bayramlar diliyoruz” dedi.
(RÇ/GÜL)