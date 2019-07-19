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Milli Eğitim Ve Kültür Bakanlığı İle Yök Arasında İşbirliği Mutabakatı

ÇAVUŞOĞLU: “DENKLİK, YATAY GEÇİŞ VE E-DEVLETE BİLGİ AKTARIMI HUSUSLARINDA YAŞANAN BELİRSİZLİKLER ORTADAN KALKTI”

Milli Eğitim Ve Kültür Bakanlığı İle Yök Arasında İşbirliği Mutabakatı

ÇAVUŞOĞLU: “DENKLİK, YATAY GEÇİŞ VE E-DEVLETE BİLGİ AKTARIMI HUSUSLARINDA YAŞANAN BELİRSİZLİKLER ORTADAN KALKTI”

19 Temmuz 2019 Cuma 22:21
Milli Eğitim Ve Kültür Bakanlığı İle Yök Arasında İşbirliği Mutabakatı

ÇAVUŞOĞLU: “DENKLİK, YATAY GEÇİŞ VE E-DEVLETE BİLGİ AKTARIMI HUSUSLARINDA YAŞANAN BELİRSİZLİKLER ORTADAN KALKTI”

Lefkoşa, 19 Temmuz 19 (.): Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında, yükseköğretim alanındaki işbirliklerini geliştirmek amacıyla mutabakat imzalandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, mutabakat, her iki ülkenin halkları arasında karşılıklı anlayış ve saygıyı artırarak ortak ilgi alanlarını güçlendirmenin yanı sıra kontenjanlar, eğitim, tanınma, denklik, YÖKSİS ve e-Devlet’e bilgi aktarma konularına ilişkin hususları da kapsıyor.

Mutabakat, KKTC uyruklu olup GCE – A Level ile Türkiye üniversitelerinin “Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar” kapsamındaki başvuru yapabilmeleri ve takvimsel sıkıntıdan dolayı yaşanan sıkıntıların çözümüne yönelik unsurlar da içeriyor.

Açıklamada, son zamanlarda KKTC yükseköğrenimiyle ilgili denklik, tanınma ve yatay geçiş hususunda yaşanan spekülasyon ve belirsizlikleri ortadan kaldırmanın da hedeflendiği mutabakata, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç imza koydu.

YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Buke’nin de hazır bulunduğu imza töreninde Çavuşoğlu’na Yükseköğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Dr. Ziya Öztürkler ile Özel Kalem Müdürü Mehmet D. Faruk eşlik etti.

ÇAVUŞOĞLU

İmza sonrası açıklama yapan Çavuşoğlu, “KKTC Yükseköğrenimini daha ileri taşımak ve sorunlu alanlara çözüm getirmek anlayışıyla çıktığımız yolda, özverili çalışmalar sonucunda mutabakata vardığımız hususlarda bugün bu metne imza atmanın mutluluğunu yaşıyorum” dedi.

Denklik, yatay geçiş ve e-devlete bilgi aktarımı hususlarında yaşanan belirsizliklerin ortadan kalktığını kaydeden Çavuşoğlu, “Bu hususta adamızda eğitim gören ve bu yıl adamızdaki üniversiteleri tercih edecek öğrencilerin içi rahat olsun” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Büke ve YÖDAK üyelerinin sürece akademik, yapıcı yaklaşımları ve katkılarından dolayı, üniversitelere ve Yükseköğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü ve personeline de süreç içerisinde aktif görev yaptıkları için ayrıca teşekkür etti.

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SARAÇ

YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç ise KKTC yükseköğrenimini desteklemeye devam edeceklerini vurguladığı konuşmasında, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ve YÖDAK’la var olan işbirliğin ve çalışmaların artarak devam edeceğini ve bu çalışmaların bugün olduğu gibi bundan sonraki süreçte de güzel sonuçlar doğuracağına dâhil inanç belirtti.

Saraç, bakanlık, YÖK ve YÖDAK’ın en az yılda bir, bir araya gelip değerlendirme toplantıları yapılacağının mutabakatta yer almasının kararlaştırıldığını da vurguladığı konuşmasında, imzalanan mutabakat zaptının KKTC’ye hayırlı olmasını temenni etti.

KKTC yükseköğrenim sisteminin önemli olduğunu ve desteklenmeyi hak ettiğinin vurgusunu yapan Saraç, bakanlık ve YÖK arasındaki iyi niyetli ilişkilerin, sorunların çözümüne olumlu katkılar yapacağını, KKTC yükseköğrenim sisteminin istikbal vaad ettiğini, KKTC yükseköğrenimin de niteliğe, kaliteye ve kamu yararına olan çalışmaların destekleneceği vurguladı.

MUTABAKAT HUSUSLARI

Mutabakata göre, KKTC uyruklu olup GCE – A Level ile TC üniversitelerinin “Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar” kapsamındaki başvuru yapabilecek. Takvimsel sıkıntıdan dolayı yaşanan sıkıntıların çözümüne yönelik adımlar da atıldı.

Türkiye vatandaşı olup lise öğrenimini kesintisiz KKTC’de örgün eğitim veren bir kurumda tamamlayarak mezun olup, KKTC yasalarına göre kurulmuş üniversitelerin ön lisans ve lisans programlarına yerleşmiş olanların diplomaları denklik işlemine tabi tutulmaksızın Türkiye’de geçerli olacak.

YÖK ve YÖDAK işbirliği içinde niteliği artırmaya yönelik yürütecek çalışmalara da yerilen mutabakatta, “KKTC hukukuna göre kurulmuş olan ön lisans ve lisans programına, ÖSYM tarafından yapılan sınav sonuçlarına göre YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile yerleştirilmiş TC vatandaşı öğrenciler, üniversiteye kayıt olduğu takdirde Türk vatandaşlığını taşıyor olmaları koşuluyla mezuniyetleri sonrasında denklik işlemlerine tabi tutulmaksızın diplomaları doğrudan tanınacak” vurgusu yapıldı.

Yatay geçişle ilgili ise şu düzenleme öngörülüyor:

“KKTC’deki Yükseköğretim Kurumları YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile yerleşip YÖK tarafından yayınlanan Yükseköğretim Kurumlarından Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Program Arasında Geçiş,  Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmenlik hükümlerine uygun olarak, KKTC yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş ve ders transferleri yoluyla kaydolan öğrencilerin bilgileri ve mezuniyetleri, YÖKSİS üzerinden e- Devlet’e erişimi açılacak.”

(FEZ/HÖ)            FOTOĞRAFLI

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