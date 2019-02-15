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Milli Eğitim Ve Kültür Bakanlığı İle Daü Arasında Protokol İmzalandı

“NADİR ESER” NİTELİĞİNDEKİ KİTAPLAR BAKANLIK ARACILIĞIYLA MİLLİ ARŞİVE DEVREDİLECEK

Milli Eğitim Ve Kültür Bakanlığı İle Daü Arasında Protokol İmzalandı

“NADİR ESER” NİTELİĞİNDEKİ KİTAPLAR BAKANLIK ARACILIĞIYLA MİLLİ ARŞİVE DEVREDİLECEK

15 Şubat 2019 Cuma 13:29
Milli Eğitim Ve Kültür Bakanlığı İle Daü Arasında Protokol İmzalandı

“NADİR ESER” NİTELİĞİNDEKİ KİTAPLAR BAKANLIK ARACILIĞIYLA MİLLİ ARŞİVE DEVREDİLECEK

Lefkoşa, 15 Şubat 19 (.): Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Doğu Akdeniz Üniversitesi arasında, Maraş Kütüphanesi’nden sağlanan ve DAÜ Kütüphanesi’nde bulunan “nadir eser” niteliğindeki 5 bin 377 kitabın Milli Arşiv’e devredilmesine yönelik protokol imzalandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, protokole Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ile DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam imza koydu.

Protokol imza töreninde, Bakanlık Müsteşarı Mehmet Burhan, Kültür Dairesi Müdürü Şehbal Hamzaoğulları ile DAÜ yetkilileri de hazır bulundu.

ÖZYİĞİT: “DEĞERLERİMİZİ KORUYUP GELECEK NESİLLERE AKTARMAKTA KARARLIYIZ”

Bakan Cemal Özyiğit imza töreninde yaptığı konuşmada, hızla gelişen ve değişen süreçte kültür alanında önemli gelişmelere tanıklık ettiklerini belirterek, imzalanan protokolün önemine dikkat çekti.

Kıbrıs’ın çok önemli tarihsel dokusu ve geçmişi olduğunu belirten Özyiğit, tüm bu doku içerisindeki kültürel birikim ve yaşamı, en iyi ve doğal şekilde koruyup gelecek nesillere aktarmanın öncelikli görevlerinden biri olduğunu söyledi ve sahip oldukları değerleri koruyup gelecek nesillere aktarmakta kararlı olduklarını vurguladı.

DAÜ’nün 1995 yılında imzalanan protokolle bu eserleri listeleyip bugüne kadar en iyi şekilde koruduğuna dikkat çeken Özyiğit, bu protokol ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın üzerine aldıkları bu önemli eserleri Milli Arşiv’e teslim edeceklerini belirtti.

OSAM: “EMİN ELLERE TESLİM ETMENİN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ”

DAÜ Rektörü Necdet Osam da, DAÜ’nün söz konusu eserleri bugüne kadar tüm hassasiyeti ile koruduğunu belirterek, bugünden itibaren bu eserleri emin ellere teslim etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

(GÖZ/HA) FOTOĞRAFLI

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