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Milli Eğitim Ve Kültür Bakanı Özyiğit, Güzelyurt Kurtuluş Lisesi Kız Atletizm Takımını Kabul Etti

Lefkoşa, 29 Mart 19 : Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, 2018-2019 Öğretim Yılı Gençler Atletizm Final yarışmalarında şampiyon olan Güzelyurt Kurtuluş Lisesi Kız Atletizm Takımı, öğretmen ve okul yöneticilerini kabul etti. 

Milli Eğitim Ve Kültür Bakanı Özyiğit, Güzelyurt Kurtuluş Lisesi Kız Atletizm Takımını Kabul Etti

Lefkoşa, 29 Mart 19 : Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, 2018-2019 Öğretim Yılı Gençler Atletizm Final yarışmalarında şampiyon olan Güzelyurt Kurtuluş Lisesi Kız Atletizm Takımı, öğretmen ve okul yöneticilerini kabul etti. 

29 Mart 2019 Cuma 12:40
Milli Eğitim Ve Kültür Bakanı Özyiğit, Güzelyurt Kurtuluş Lisesi Kız Atletizm Takımını Kabul Etti

Lefkoşa, 29 Mart 19 : Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, 2018-2019 Öğretim Yılı Gençler Atletizm Final yarışmalarında şampiyon olan Güzelyurt Kurtuluş Lisesi Kız Atletizm Takımı, öğretmen ve okul yöneticilerini kabul etti. 

Kabulde Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürü Aktan Erdoğa ile Özel Kalem Müdürü Kemal Burgaç da hazır bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, sporun eğitimin içerisinde yer alan temel ve bütünleyici unsurlardan biri olduğunu vurguladı. Bakanlık olarak okul sporlarına ayrı bir önem gösterdiklerini ve bu alanın daha iyi noktalara taşınması adına çalışmalar yürüttüklerini belirten Özyiğit, sporun doğru ve sağlıklı bir eğitimle toplumda yaygınlaşmasını sağlama amacında olduklarını ifade etti. 

Gençleri kötü alışkanlıklardan ancak eğitim, spor ve kültürel faaliyetleri daha da arttırarak uzak tutabileceklerine dikkat çeken Özyiğit, okul sporlarının öğrencilerin bedensel, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimlerini olumlu etkilediği gibi, aynı zamanda yaşam boyu spor alışkanlığının da temelini kazandırdığını belirtti.

Özyiğit düzenlenen etkinliklerin çeşitliliğini ve sayısını artırmak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini, bu bağlamda ülkede faaliyet gösteren çeşitli federasyonlarla da görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi. Özyiğit, “Eğitimi planlarken öğretim yılı içerisinde bu tür etkinliklerin içeriklerini, ilgili paydaşlarla birlikte daha da zenginleştirip, geliştirerek öğrencilerin gerek eğitim, gerekse sportif anlamda daha aktif ve başarılı olmalarını hedeflemekteyiz” dedi. 

Cemal Özyiğit, konuşmasında ayrıca Kurtuluş Lisesi nezdinde, düzenlenen müsabakalara katılım gösteren tüm öğrencileri de ayrı ayrı kutlayarak, başarılarının devamını diledi. 

Kurtuluş Lisesi Müdürü Canev Osmanlı da öğrencilerin yıl boyunca çok çalıştıklarına dikkat çekerek, elde edilen başarıyla öğrencilerin kendilerine büyük bir mutluluk yaşattıklarını ifade etti.

Atletizm final yarışmalarında takım olarak şampiyonluk elde eden öğrenciler de kendilerini tanıtarak elde ettikleri derecelerle ilgili Özyiğit’e bilgi verdi.

(AK/FEZ)            FOTOĞRAFLI
 

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