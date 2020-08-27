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Milli Eğitim Ve Kültür Bakanı Çavuşoğlu, Ülkede Öğrenim Gören Uluslararası Öğrencileri Kabul Etti

Lefkoşa, 27 Ağustos 20 : Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, ülke üniversitelerinde öğrenim gören uluslararası öğrencileri kabul ederek görüştü.

27 Ağustos 2020 Perşembe 15:27
Milli Eğitim Ve Kültür Bakanı Çavuşoğlu, Ülkede Öğrenim Gören Uluslararası Öğrencileri Kabul Etti
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Lefkoşa, 27 Ağustos 20 : Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, ülke üniversitelerinde öğrenim gören uluslararası öğrencileri kabul ederek görüştü.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, öğrencilerin yaşadıkları sıkıntıları Çavuşoğlu’na aktarıldığı görüşmede, Yükseköğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler de hazır bulundu.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu konuşmasında, ülkemizde öğrenim gören öğrencileri kabul etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, hepsini KKTC’nin birer elçisi olarak gördüklerini ifade etti.
 
Öğrencilerin kendilerini ifade edebilecek, inançlarını rahatça yaşayabilecek en özgür ülkede eğitim gördüklerini dile getiren Çavuşoğlu, eğitim süreleri boyunca ülkenin kültürel bütün zenginliklerini yaşamalarını ve deneyimlerini kendi ülkelerinde de paylaşmalarını istedi. 
 
Pandemi döneminde gerek adadan ayrılan gerekse adada kalan tüm öğrencilere yardımcı olduklarını da anımsatan Çavuşoğlu, 8 binin üzerindeki yükseköğrenim öğrencisine gıda ve hijyen desteğinde bulunduklarını belirtti.

Yaşadıkları sıkıntıları çözebilmek adına, öğrencilerin kendi aralarında seçecekleri ülke temsilcileriyle her ay periyodik olarak görüşmeler yapabileceklerinin altını çizen Çavuşoğlu, öğrencilerin sorunlarını çözebilmek adına her zaman diyaloğa açık olduklarını vurguladı.  

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Konuşmasında “Öğrenci Dostu Ada” projesi kapsamında hayata geçirecekleri indirimlerle, öğrencilerin hayatlarını kolaylaştıracak adımlar atacaklarını dile getiren Çavuşoğlu, “Ada Kart’la sizlere birçok yerde indirim yapmak istiyor ve sizlerin daha huzurlu bir eğitim süreci geçirmeniz için çalışıyoruz.” dedi. 

Öğrenciler arasında yaşanan olayların, dışarıda farklı şekilde yansıtıldığına ve yerli halkın öğrenim gören öğrencilere karşı kötü bir tutumla yaklaşıyormuş gibi bir algı oluşturulduğuna da dikkat çeken Çavuşoğlu, bu tür yazıların maksatlı yapıldığını ve gerçeği yansıtmadığını belirterek, ilerleyen günlerde bu konuyla ilgili bir açıklama yapacaklarını söyledi.

Çavuşoğlu konuşmasının sonunda bakanlığın tüm birimleriyle öğrencilerin hizmetinde olduğunu hatırlatarak, görüş ve düşüncelerini aktaran öğrencilere teşekkür etti.

(HUR/HA)


 

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