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Milli Eğitim Ve Kültür Bakanı Çavuşoğlu\'nun Türkiye Kültür Ve Turizm Bakanı Ersoy İle Görüşmesi

 

Milli Eğitim Ve Kültür Bakanı Çavuşoğlu\'nun Türkiye Kültür Ve Turizm Bakanı Ersoy İle Görüşmesi

 

09 Temmuz 2019 Salı 04:17
Milli Eğitim Ve Kültür Bakanı Çavuşoğlu\'nun Türkiye Kültür Ve Turizm Bakanı Ersoy İle Görüşmesi

 

Lefkoşa, 8 Temmuz 19 : Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nun, Ankara'da Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile gerçekleştirdiği görüşmede önemli kararlar alındı.

Bakan Çavuşoğlu, yaklaşık 1 saat süren görüşmenin, son derece sıcak ve olumlu bir havada yapılan görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Anavatan Türkiye’nin her alandaki desteğinin Kültürel alanda da devam ettiğini görmenin kendilerine büyük mutluluk verdiğini ifade eden Çavuşoğlu, yürütülecek ortak çalışmaların KKTC kültürel yaşamına büyük katkılar sağlayacağına olan inancını dile getirdi.

Buna göre, uzun zamandır üzerinde çalışılan Kültür İşbirliği Protokolü çalışmalarının güncellenerek en kısa sürede tamamlanması ve karşılıklı imzaların atılması hususunda mutabakata varıldı.

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KKTC’de kurulma aşamasında olan Devlet Opera ve Balesi’nin gerek yasal gerek teknik donanım ve teçhizat ve gerekse sanatçı ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda her türlü talebin olumlu karşılanacağı kaydedidli ve bu konularda karşılıklı işbirliği yapılması için görüş birliğine varıldı. Yapılacak Kültür İşbirliği Protokolü’ne Devlet Opera ve Balesi için de gerekli maddelerin konulması öngörüldü.

Gerek sanatçıların gerek kütüphanecilerin ve diğer teknik elemanların Türkiye'de düzenlenen hizmet içi eğitimlere katılması konusunda hemfikir olundu.

Kıbrıs Türk kültürel ve sanatsal kimliğinin dünya çapında da tanınabilmesi amacıyla opera, tiyatro ve diğer bütün sanat dallarında yurtdışında yapılacak olan etkinliklerin TC Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından destekleneceği kaydedildi.

Türkiye Cumhuriyeti’nde yayınlanmış kitapların Kıbrıs Türk vatandaşlarının da faydalanabilmesi için KKTC’deki kütüphanelere tedarikinin sağlanması da kararlaştırıldı.

Yerel Halk Bilimi araştırmalarının desteklenerek derlenmesi ve dijital ortama geçirilerek kalıcılaştırılması ile ilgili görüş birliğine varıldı.

(FG)

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