Milli Eğitim Ve Kültür Bakanı Çavuşoğlu’ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Lefkoşa, 29 Ağustos 19 (.): Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Mesajında, "Zaferler ayı olarak anılan Ağustos ayında bir zafer de 30 Ağustos'tur" diyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"30 Ağustos zafer bayramının 97. yıldönümündeyiz. 30 Ağustos 1922'de Türkiye tarihinde büyük bir zafer kazanıldı. Afyon'dan başlayan büyük taarruz Dumlupınar'da Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında zafere ulaşmıştır. Milli birlik ve beraberliğin sembolü haline gelen 30 Ağustos'ta elde edilen bu zafer Türk milletinin diriliş destanının yeniden yazıldığı gündür.

Tam 97 yıldır bağımsız Türkiye'nin yolunu açan Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyoruz. Vatan topraklarını eşsiz bir mücadele sonucunda Türk halkına kazandıran şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz."

Çavuşoğlu, mesajında şunları dile getirdi:



“Şanlı Türk tarihine sahip olan Türk Milleti vatan sevgisini yüreğinde taşımaktadır. Övünerek söylüyoruz ki Türk Milletinin tarihi kahramanlık destanları ile doludur. 30 Ağustos devlet ve millet olarak yeniden dirilişin şanlı adıdır.. 1 Ağustos 1571 tarihinde Kıbrıs'ın Fethi, 11 Ağustos 1473 tarihinde Otlukbeli Zaferi, 23 Ağustos 1514 tarihinde Çaldıran Zaferi, 26 Ağustos 1071 tarihinde Malazgirt Zaferi, 29 Ağustos 1521 tarihinde Belgrat'ın fethi, 29 Ağustos 1526 tarihinde Mohaç Meydan Muharebesi ve son olarak 30 Ağustos 1922 Büyük Taarruz zaferi ile taçlandırılmıştır.Türkiye’nin geleceği ve Türk milletin muassır medeniyetler seviyesine ulaşabilmesi için geçmişini bilen nesiller yetiştirilmesi en büyük arzumuzdur. Milli ruhumuzu canlı tutan 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."(HA)