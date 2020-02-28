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Milli Eğitim Ve Kültür Bakanı Çavuşoğlu, Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde Fidan Dikti

“KURULACAK KORULUĞU İDLİB ŞEHİTLERİNE ATFEDİYORUM. KORULUĞUN İSMİ ‘İDLİB ŞEHİTLERİ KORULUĞU’ OLACAK”

Milli Eğitim Ve Kültür Bakanı Çavuşoğlu, Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde Fidan Dikti

“KURULACAK KORULUĞU İDLİB ŞEHİTLERİNE ATFEDİYORUM. KORULUĞUN İSMİ ‘İDLİB ŞEHİTLERİ KORULUĞU’ OLACAK”

28 Şubat 2020 Cuma 11:17
Milli Eğitim Ve Kültür Bakanı Çavuşoğlu, Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde Fidan Dikti
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“KURULACAK KORULUĞU İDLİB ŞEHİTLERİNE ATFEDİYORUM. KORULUĞUN İSMİ ‘İDLİB ŞEHİTLERİ KORULUĞU’ OLACAK”
Lefkoşa, 28 Şubat 20 : Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Hala Sultan İlahiyat Koleji okul idaresi ve okul aile birliği tarafından düzenlenen “Bereket Dedik, Zeytin Ektik Gençlerimize Emanet Ettik” projesi kapsamında gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğine katıldı. 
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, öğrencilerle birlikte okul bahçesine zeytin fidanlarını diken Çavuşoğlu, fidan dikimi öncesi yaptığı konuşmada anlamlı bir etkinlikte bir araya geldiklerini belirterek gençlere sadece bereketi değil, geleceği ve vatanı emanet ettiklerine dikkat çekti.
Toprakları vatan yapmak için çok çalışılması, çok terler dökülmesi gerektiğine de dikkat çeken Çavuşoğlu, bugün buruk bir güne uyandıklarını ifade ederek, vatan toprağını savunmak için İdlib’de görev yapan kahraman Türk askerlerine yapılan saldırı sonucunda şehitler verdiklerini sözlerine ekledi.

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“Buradan hayatını kaybeden askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve baş sağlığı, yaralı kardeşlerimize de acil şifalar dilerim” diyen Çavuşoğlu, burada kurulacak olan zeytin koruluğunu İdlib şehitlerine atfettiğini, uygun görülmesi halinde de koruluğun isminin “İdlib Şehitleri Koruluğu” olacağını söyledi.
Çavuşoğlu, her bir fidana hayatını kaybeden kahraman şehitlerin isimlerini vereceklerine ve bu kahramanların isimlerini sonsuza kadar yaşatacaklarına vurgu yaptı. 
(AK/ŞEB) FOTOĞRAFLI
 

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